Regardez Billie Eilish interpréter « Birds of a Feather », « Wildflower »

Dans sa quatrième apparition musicale en tant qu’invité sur Samedi soir en directBillie Eilish a interprété quelques morceaux de son troisième album studio acclamé, Frappe-moi fort et doucementsorti en mai.

Eilish, Pierre roulanteL’artiste de couverture de ce mois-là, a ouvert avec « Birds of a Feather ». Avec le nom de son dernier album inscrit sur le bas de ses chaussures, l’auteure-compositrice-interprète a d’abord été filmée à travers un cube transparent alors qu’elle se tenait dessus. Les murs et le plafond bleu ciel correspondaient à la légèreté de la chanson, qu’Eilish chantait aux côtés de son frère, producteur et co-scénariste, Finneas, qui jouait de la guitare acoustique.

Les dix titres de Frappe-moi fort et doucement a fait ses débuts dans le Panneau d’affichage Hot 100 top 40. Le deuxième Eilish joué samedi, « Wildflower », offrait un ton nettement plus sombre, l’intégralité étant jouée dans une lumière bleu foncé.

Eilish est apparue le plus récemment sur SNL décembre dernier pour l’épisode de Noël de la série, interprétant « Have Yourself a Merry Little Christmas » et « What Was I Made For », la ballade primée à plusieurs reprises de la bande originale de Barbie.

Après avoir terminé trois spectacles consécutifs au Madison Square Garden, à proximité, elle est au milieu de sa tournée nord-américaine pour Frappe-moi fort et doucement. Eilish recommence au début du mois prochain en Géorgie avant de travailler vers l’ouest et de se terminer à Los Angeles à la mi-décembre.

Au début de l’année prochaine, elle sera dedans L’Australie, puis l’Europe au printemps.