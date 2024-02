Regardez Barbara School, une invitée de retour dans « Abbott Elementary » de cette semaine

Ne pas plaisanter avec Barbara devrait être une règle évidente dans la sitcom à succès d’ABC « Abbott Elementary ». Mais d’une manière ou d’une autre, l’ex pas très brillant de Janine, Tariq (Zack Fox), l’apprend à ses dépens dans un aperçu exclusif du HuffPost du nouvel épisode de la série, “Gregory’s Garden Goofballs”, diffusé mercredi soir. (Regardez le clip ci-dessus.)

Dans le clip, Tariq revient chez Abbott et surprend Barbara (Sheryl Lee Ralph), l’enseignante chevronnée de la maternelle de l’école, en prétendant qu’un élève de sa classe est son « fils ». Mais à la manière typique de Tariq, ce n’est pas vraiment la vérité. Il ne sort avec la mère de l’élève que « depuis environ sept semaines ». Cela ne l’empêche pas de déclarer que “techniquement, je suis mon beau-père en ce moment”.

« Enlevez vos mains probablement collantes de mon élève », dit Barbara agacée à Tariq.

“Vous voulez dire, enlevez mes mains définitivement collantes de mon fils”, répond Tariq, tandis que l’étudiant le regarde avec confusion.

« Pour citer Maury Povich, vous n’êtes pas le père », dit Barbara.

Barbara continue de scolariser Tariq tout au long du clip, comme lorsqu’il décide de manière absurde que l’enfant s’appelle “Tariq Jr”. (« Ce n’est pas son nom », dit Barbara) et quand elle surprend Tariq en train de voler du Play-Doh alors qu’il sortait de sa classe.

Image ouverte modale L’ex de Janine, Tariq, revient à Abbott et surprend Barbara en affirmant qu’un de ses élèves est son « fils » dans l’épisode de « Abbott Elementary » de mercredi soir.

« Abbott Elementary » continue d’être l’une des émissions télévisées les plus drôles et les plus appréciées, la rare sitcom du réseau à devenir une série télévisée à rendez-vous.

Développé par et avec Quinta Brunson (qui a déjà produit des vidéos populaires chez BuzzFeed, la société mère du HuffPost), l’ensemble du lieu de travail et l’émission de faux documentaires suivent Janine (jouée par Brunson) et ses collègues dans une école publique fictive de Philadelphie, mettant en lumière à la fois les joies et les frustrations d’être éducateur.

Inspirée par la mère de Brunson, enseignante de longue date dans une école publique de Philadelphie, la série primée aux Emmy et aux Golden Globes a déjà été renouvelé pour une quatrième saisona annoncé samedi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association.

La troisième saison tant attendue de la série a débuté la semaine dernière avec un épisode d’une heure, avançant de cinq mois dans l’année scolaire à Abbott. Dans un développement surprenant, Janine travaille maintenant pour le district scolaire, passant du temps loin de la salle de classe (et en dehors de son intérêt amoureux, Gregory).

L’épisode présentait également de nouveaux visages, dont la star de « The Other Two » Josh Segarra, l’un des nouveaux collègues de Janine. Et comme toujours, il y a eu plusieurs clins d’œil au décor de Philadelphie de l’émission, y compris des camées des joueurs des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts, Brandon Graham et Jason Kelce, qui ont zoomé sur la journée de carrière de l’école.

Ailleurs dans le nouvel épisode de mercredi, Gregory (Tyler James Williams) se retrouve de manière inattendue comme le « professeur cool », avec des élèves faisant la queue pour passer du temps avec lui au déjeuner. Pendant ce temps, Janine et Jacob (Chris Perfetti) tentent d’embaucher un interprète ASL.

De nouveaux épisodes de « Abbott Elementary » sont diffusés le mercredi sur ABC et diffusés le lendemain sur Hulu.