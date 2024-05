Regardez Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson dans la suite

Que peuvent-ils dire à part que tu es le bienvenu ?

Disney a dévoilé mercredi la première bande-annonce de « Moana 2 », la suite très attendue du film d’animation à succès de 2016. Auli’i Cravalho revient comme la voix de Moana, tandis que Dwayne Johnson exprime à nouveau Maui.

Le teaser est léger sur l’intrigue mais montre Moana partant pour une autre aventure en mer après avoir découvert un appel de ses ancêtres à « naviguer vers de nouveaux cieux et reconnecter notre peuple à travers tout l’océan ». Les nouvelles images montrent la magnifique animation aquatique de la suite, notamment avec une superbe photo de Moana flottant devant un requin baleine.

Le coq de Moana, Heihei, et le cochon Pua sont tous deux de retour dans la caravane. Mais cette fois, Pua semble rejoindre Moana dans le voyage après que les fans ont remis en question la décision de laisser l’animal rester dans le film original bien qu’il apparaisse en bonne place sur l’affiche. À la fin du teaser, Maui de Johnson arrive triomphalement sur le bateau de Moana – et, dans une méta-référence à l’intrigue du premier film, demande : « Pourquoi n’as-tu pas amené le cochon la dernière fois ? »

Regardez la bande-annonce de « Moana 2 »

Disney a confirmé en février qu’une suite de « Moana » était en préparation et devrait sortir plus tard cette année, ce qui a été une surprise étant donné que les suites animées sont généralement annoncées des années à l’avance. Il devait à l’origine être une série de streaming originale de Disney+ avant d’être retravaillée en un long métrage.

« Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu et nous savions que cela méritait une sortie en salles », a déclaré le PDG de Disney, Bob Iger, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en février.

Dans le film original, Moana quitte son domicile, l’île de Motunui, pour s’aventurer à travers la mer avec l’aide de Maui, un demi-dieu métamorphe. Le film a été un succès pour Disney en 2016, rapportant 687 millions de dollars dans le monde, selon Mojo au box-office. Par Nielsenc’était également le film le plus regardé sur n’importe quel service de streaming en 2023, dépassant les nouvelles sorties comme « The Super Mario Bros Movie ».

Pour Disney, beaucoup dépend du succès de « Moana 2 », après que plusieurs des récents films d’animation de la société, dont « Wish », « Strange World » et « Lightyear », aient échoué en salles.

Voir l’affiche officielle de ‘Moana 2’

Avant la sortie de la bande-annonce, Disney a dévoilé la première affiche officielle de « Moana 2 », qui montre l’hameçon de Maui sur la plage avec Moana en arrière-plan.

Intrigue « Moana 2 » : de quoi parle la suite ?

Dans « Moana 2 », Moana reçoit un « appel inattendu de ses ancêtres éclaireurs » et doit « voyager vers les mers lointaines d’Océanie et dans des eaux dangereuses et perdues depuis longtemps pour une aventure qui ne ressemble à rien de ce qu’elle a jamais affronté », Disney précédemment partagé.

Le studio a également décrit le film comme un « nouveau voyage expansif » qui mettra en vedette Moana, Maui et un « tout nouvel équipage de marins improbables ». Il se déroule trois ans après le film précédent, Disney dit.

Dave Derrick Jr. dirige la suite, succédant à John Musker et Ron Clements.

Quand sortira « Moana 2 » ?

« Moana 2 » devrait sortir en salles le 27 novembre, juste à temps pour les vacances de Thanksgiving. Le « Moana » original est également sorti le week-end de Thanksgiving.

Notamment, le film partage une date de sortie avec « Wicked », organisant une confrontation au box-office entre deux comédies musicales très attendues destinées aux familles.

Y aura-t-il encore un « Moana » en live-action ?

« Moana 2 » ne doit pas être confondu avec un remake distinct en live-action de « Moana », qui est également en préparation.

Le live-action « Moana » a été annoncé en 2023, avant que l’on sache que le film d’animation recevrait une suite. Johnson revient dans le rôle de Maui dans la version live-action, bien que Cravalho ne jouera pas le personnage principal. Aucun casting pour Moana dans le remake n’a été annoncé.

Dwayne Johnsonrévèle le remake live-action de « Moana » : « Cette histoire est ma culture »

« Je suis profondément touché et rempli de gratitude de pouvoir présenter la belle histoire de Moana sur grand écran », a déclaré Johnson l’année dernière. « Cette histoire est ma culture, et cette histoire est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. »

Le 25 mai, Johnson a partagé une vidéo de lui-même enregistrant la chanson « You’re Welcome » pour le remake de « Moana » et a révélé que la production débuterait à l’automne. La sortie du film est prévue pour juillet 2026.

Quelles autres suites animées Disney sont en préparation ?

Plus tôt cette année, le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré aux investisseurs que le studio s’intéressait davantage aux suites.

En plus de « Moana 2 », d’autres suites animées Disney sont en préparation, notamment « Inside Out 2 », « Zootopia 2 », « Toy Story 5 » et « Frozen III ».

« Inside Out 2 » sortira en salles le 14 juin, tandis que « Zootopia 2 » est prévu pour 2025, et « Toy Story 5 » et « Frozen III » sortiront tous deux en salles en 2026.