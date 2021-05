Regardez au-delà de l’âge de Phil Mickelson au combat à Kiawah

Phil Mickelson a toujours été plus animé par les chiffres que par les mots – scores, commandites, cours des actions, taux de change du riyal saoudien – mais ce week-end sur l’île de Kiawah, Mickelson testera la célèbre observation du dramaturge David Mamet selon laquelle la vieillesse et la trahison battront toujours les jeunes et exubérance.

Après avoir terminé son deuxième tour au championnat de la PGA, Mickelson s’est retrouvé dans une position familière sinon récente: au sommet du classement dans un championnat majeur. Dans cette ère axée sur les données, il y a une surabondance de chiffres qui semblent atténuer son ajout d’un sixième titre majeur à son curriculum vitae dans le gloaming de sa carrière.

Mickelson fête ses 51 ans le mois prochain, déjà trois ans après la plus ancienne référence jamais enregistrée parmi les grands champions. Il est tombé au sud à la 115e place du classement mondial, un jalon qu’il a vu pour la dernière fois en se dirigeant vers le nord il y a près de 30 ans. Il est à deux ans, trois mois et 10 jours de sa dernière victoire sur le PGA Tour. Près de huit ans se sont écoulés depuis sa dernière victoire majeure, près de cinq depuis qu’il a même disputé ou percé le top 10 en un. Il a 292 jours et 17 départs – 16 sur le PGA Tour, un en Arabie saoudite – depuis son dernier top 10.

Mais reste …

Mickelson a triomphé lors de la 87e partie du championnat de la PGA en 2005 à Baltusrol et a été le dernier facteur de la 96e édition à Valhalla en 2014. Mais cette 103e PGA est disputée sur un terrain de golf où les nombres – du moins ceux déjà notés jusqu’ici – perdent vrai sens.

S’il est vrai que Mickelson a montré une mauvaise forme pendant deux ans et que ses jours en tant que concurrent majeur semblaient s’être dissous comme dans l’acide, il n’en est pas moins vrai qu’il a concouru principalement dans des lieux qui n’accentuent plus ses atouts les plus puissants. Jusqu’ici.

Les terrains fermes en bord de mer sont les inquisiteurs les plus impitoyables du golf, le support médiéval sur lequel les hommes sont tendus jusqu’à ce que le point de rupture soit révélé, qu’il soit physique ou psychologique. Ce ne sont pas simplement des tests d’exécution – même la conception la plus banale peut être mise en place pour exiger une livre de chair – mais aussi des examens d’imagination et de courage.

Le cours océanique de Pete Dye sur l’île de Kiawah n’évoque pas véritablement le pays des liens des îles britanniques – les portées forcées et les dangers devant ou derrière les greens sont des caractéristiques étrangères au jeu au sol là-bas – mais cela prouve un foutu bon fac-similé du mental. des exigences qui sont au cœur du golf links.

Les principaux parmi ceux-ci sont le savoir-faire et le stoïcisme, la combinaison de la capacité d’ajuster sa stratégie et de la prise de vue aux circonstances changeantes, et d’accepter que les excellents tirs obtiennent souvent un résultat minable lorsqu’ils sont secoués par la brise ou redirigés ici et là par les contours. Ces attributs prennent de l’importance avec l’âge, lorsque le pouvoir cesse d’être l’arme de premier recours dans l’arsenal d’un homme. Ces caractéristiques sont la raison pour laquelle Tom Watson est venu atrocement près de remporter un sixième Open Championship à quelques semaines de son 60e anniversaire.

Ils pourraient également être les cadeaux qui maintiennent Mickelson dans le mélange à ce championnat de la PGA.

Il est clair que Mickelson comprend le test de ce week-end, et qu’il n’est que partiellement concentré sur les tirs qu’il frappe. «J’essaie d’utiliser mon esprit comme un muscle et de simplement l’élargir parce qu’en vieillissant, il m’a été plus difficile de maintenir une concentration nette, une bonne visualisation et de voir le tir», a-t-il déclaré vendredi. «Physiquement, je sens que je suis capable de jouer et de frapper les coups que j’ai frappés tout au long de ma carrière, et je sens que je peux le faire aussi bien que moi, mais je dois avoir cette image claire. et se concentrer. »

Il y a des compétences que le temps érode au plus haut niveau du golf professionnel, comme la distance, les terminaisons nerveuses, la confiance avec le club le plus court. Mais les terrains de golf comme celui-ci peuvent récompenser ce qu’un homme a accumulé avec l’âge. Mickelson est sauvage et intrinsèquement un parieur. Il sait que personne ne vaincra The Ocean Course comme l’a fait Rory McIlroy le week-end il y a neuf ans. Cela accorde une plus grande valeur aux compétences qu’il apporte à cette table: expérience, ruse et tissu cicatriciel qui ont guéri et durci en plus un avantage qu’une faiblesse.

Comme il l’a dit, son esprit est un muscle.

Un autre vétéran rusé le voit en lui. «Je pense qu’il a le mors entre ses dents. Je pense qu’il pense pouvoir le faire dans ces conditions », a déclaré Padraig Harrington, qui a joué aux côtés de Mickelson pendant les deux premiers jours et qui a lui-même surpassé les attentes à 49 ans. dans ces conditions dans un tournoi majeur tout le temps. Vous pouvez être patient sur ces parcours, et évidemment, vous devez faire quelques birdies, mais cela convient à quelqu’un qui est un joueur, quelqu’un qui réfléchit.

La décennie de quasi-accidents qui a défini son début de carrière a appris à Mickelson que peu de concurrents quittent les majors sans meurtrissures, y compris parfois l’homme tenant le trophée. Ce jeu lui a déjà fait mal, il est donc peu probable qu’il recule devant la perspective d’un autre coup de poing. Et tandis que les fans se demanderont s’il s’agit de sa dernière inclinaison sur un grand titre, je parierais que Mickelson lui-même ne le pense pas. C’est pourquoi il est Phil Mickelson, et nous ne le sommes pas.

Au cours des deux dernières années, Mickelson a probablement réfléchi à son héritage, à ses perspectives d’y ajouter, à l’attrait de l’encaisser avec les Saoudiens. Ces considérations seront mises de côté. Les prochaines 48 heures seront consacrées à l’ici et maintenant, à la conclusion du seul accord qui compte pour l’un des plus grands concurrents du jeu.