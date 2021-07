Regardez au-delà de la répression technologique, concentrez-vous sur les fondamentaux

L’annonce est intervenue quelques jours seulement après le premier appel public à l’épargne de Didi aux États-Unis. Mardi, les actions de Didi ont chuté de plus de 19% alors que les marchés américains ont repris leurs activités après un long week-end de vacances.

Les craintes réglementaires concernant les entreprises technologiques chinoises ont refait surface ces derniers jours après que les autorités locales ont annoncé vendredi soir que le géant du covoiturage Didi Chuxing faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument collecté illégalement les informations personnelles des utilisateurs. En conséquence, l’application a été supprimée des magasins d’applications chinois et ne sera pas disponible pour de nouveaux téléchargements pendant que la société était en cours d’examen.

Les investisseurs doivent « voir à travers » la répression actuelle et « revenir aux fondamentaux de l’entreprise », a déclaré mercredi Davey, responsable mondial des actions actives et quantitatives de la société, à « Street Signs Asia » de CNBC.

« Le principal problème que nous examinerions est … l’évaluation », a-t-il déclaré. « Où voyons-nous une évaluation juste pour cela? Où voyons-nous un point où cette évaluation est clairement … survendue et la confiance nécessaire pour pouvoir la maintenir, dans une certaine mesure, à travers le bruit? »

WANG ZHAO | AFP via Getty Images

Le cofondateur d’Alibaba, Jack Ma (à droite), regarde Pony Ma, PDG de Tencent Holdings, lors d’une réunion de célébration marquant le 40e anniversaire de la politique de « réforme et d’ouverture » ​​de la Chine au Grand Palais du Peuple à Pékin le 18 décembre 2018.

Les actions des géants chinois de la technologie ont été volatiles jusqu’à présent cette année.

L’indice Hang Seng Tech, qui suit les plus grandes valeurs technologiques cotées à Hong Kong, dont Alibaba, Meituan et Tencent, est actuellement en baisse de plus de 9 % cette année, après une hausse précédente en février.

En comparaison, le Nasdaq Composite à Wall Street continue de tester de nouveaux sommets et a déjà augmenté de près de 14% jusqu’à présent cette année.