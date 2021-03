Regardez attentivement, aucun ordinateur portable ne lui correspond à la limite de la prime

Il y a juste un certain charme dans un ordinateur portable compact, mince, léger et pourtant très puissant. Cette fusion de la liste de contrôle est exactement ce que recherchent de nombreux utilisateurs, en particulier dans l’écosystème Windows 10, sans avoir à se séparer de quelques membres pour payer le prix de l’autocollant. En fait, comme les choses se sont passées dans le monde au cours des 12 derniers mois environ, les ordinateurs portables sont très en vogue avec les utilisateurs travaillant à domicile ou à distance. Pourtant, il n’y a pas beaucoup d’ordinateurs portables dans l’espace Windows 10 qui le font réellement, tout en conservant certains aspects de la valeur. Pourtant, c’est exactement ce que fait le nouvel ordinateur portable HP Pavilion 13. La variante que nous examinons ici est le HP Pavilion 13-13-bb0075TU et son prix est de Rs 71,999. Les spécifications principales: un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et ne pèse que 1,24 kg pour un ordinateur portable de 13,3 pouces.

Un rapide coup d’œil sur le paysage de la concurrence pour le HP Pavilion 13, dans cette configuration et ce prix, nous conduit au Dell Inspiron 5301, au prix d’environ Rs 80000 et doté d’un écran de 13,3 pouces, d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, mais avec 8 Go de RAM et un SSD de 1 To. Ensuite, il y a l’Asus ExpertBook P2 (P2451B) qui coûte environ Rs 79990 et dispose à la place d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go pour une taille d’affichage de 14 pouces. Le Lenovo IdeaPad Slim 5i, qui coûte environ Rs 69 990 et est alimenté par un processeur Intel Core i5 de 11e génération, dispose de 8 Go de RAM, d’un disque dur de 1 To plus un SSD de 256 Go et d’un écran de 15,6 pouces, est assez intéressant. si vous êtes prêt à faire des compromis sur la taille de l’écran et optez pour quelque chose de plus grand. Si vous vous demandez où se trouvent les appareils Microsoft Surface, ce que vous obtenez pour environ Rs 78,990 est le Microsoft Surface Pro 7 (VDV-00015) qui a un écran tactile plus petit de 12,3 pouces, est alimenté par le processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go RAM et dispose d’un maigre SSD de 128 Go. C’est la même histoire de processeurs Intel Core de 10e génération avec le maigre espace de stockage, pour la série Microsoft Surface Laptop Go également.

Les ordinateurs portables HP Pavilion ont toujours été bien construits, même s’ils ne se sont jamais vraiment démarqués en termes de conception. Ils n’étaient pas les plus minces et n’avaient pas non plus d’éléments visuels remarquables. C’était le territoire des séries d’ordinateurs portables et de décapotables ENVY et Spectre. Cela a changé maintenant, et de manière assez significative. Le HP Pavilion 13, tel qu’il est actuellement, s’inspire beaucoup des séries ENVY et Spectre, en particulier la première. La mise à niveau immédiate est qu’elle a l’air premium et vaut vraiment le prix de l’autocollant. C’est la finition Natural Silver tout au long, et cela semble vraiment sophistiqué. Si j’ose le dire, il y a beaucoup de ressemblance avec l’Apple MacBook Pro 13, difficile à ignorer à chaque fois que je prends le HP Pavilion 13. Et pendant que j’y suis, il est facile de le prendre, car il fait pencher la balance autour de 1,24. kg. Ce n’est pas beaucoup plus qu’un ultrabook, pour être honnête.

Attention, il s’agit toujours d’un châssis en plastique et non en métal. Appuyez un peu sévèrement autour du centre du clavier et il y a un peu de creux visible. Et vous pouvez également voir le couvercle fléchir un peu si vous essayez de l’ouvrir d’un côté et non par le milieu. Est-ce juste moi ou le HP Pavilion 13 a manqué une rainure creusée pour l’endroit où votre pouce ou vos doigts peuvent reposer sur la base lorsque vous ouvrez le couvercle? C’est un gros manque, car ouvrir le couvercle de cet ordinateur portable n’est pas aussi fluide que peut-être un ordinateur portable Asus ExpertBook B9 ou bien l’Apple MacBook Air. Il y a aussi la question des lunettes assez épaisses autour de l’écran, qui est en plastique noir mat. Cela ne semble tout simplement pas à sa place, sur un ordinateur portable qui coûte autant. Idéalement, cela devrait être soit aminci de tous les côtés, soit recouvert d’une couche de verre pour mieux le mélanger avec l’écran. Quelques choses à améliorer avec la prochaine actualisation, peut-être.

Cette variante particulière exécute le processeur Intel Core i5 de 11e génération, le Intel Core i5-1135G7 avec 16 Go de RAM. Peu de ses rivaux offrent 16 Go de RAM, la plupart tenant à la place la marque de 8 Go de RAM. Cela signifie que l’ordinateur portable HP Pavilion 13 bénéficie d’un avantage sur plusieurs fronts. Non seulement vous obtenez un canevas plus large pour le multitâche, mais il y a beaucoup plus de marge pour vos applications et logiciels. Un Google Chrome gonflé aura un impact nettement moins néfaste sur les performances qu’un ordinateur portable avec 8 Go de RAM et un processeur de génération plus ancienne. Cette spécification, telle qu’elle est, vous tiendra en bonne place, que ce soit en tant que machine de travail pour vous rendre au bureau ou travailler à domicile, ou même pour un mélange de divertissement ajouté avec un peu de binging Netflix après le travail. Le SSD rapide aide avec les vitesses de lecture et d’écriture, ce qui voit une coche dans le bit de performance. Ce que le HP Pavilion 13 ne peut pas faire, c’est le jeu. Cela obtient les graphiques Intel Iris Xe, et bien que ceux-ci apportent des améliorations significatives par rapport aux graphiques intégrés Intel qui l’ont précédé, les avantages sont davantage destinés à améliorer davantage les performances du système et des logiciels en déchargeant les tâches du processeur plutôt que des jeux.

Le HP Pavilion 13 reste froid et je n’ai pas remarqué de chauffage sur le repose-mains ou autour de la zone du clavier en général. Il y a une certaine tiédeur évidente autour de la zone médiane supérieure de la face inférieure, si vous l’utilisez sur vos genoux, mais rien qui pourrait être inconfortable ou même à distance dangereux. Les fans entrent également à une vitesse plus élevée de manière préventive, ce qui est bien, et ils restent assez silencieux pour la plupart. Rester au frais contribue également à la durée de vie de la batterie, qui une fois que vous avez nettoyé les applications inutiles et les logiciels exécutés en arrière-plan, dure 6 heures ou plus. Beaucoup dépend de la luminosité de l’écran et du nombre d’applications que vous exécutez en même temps, mais c’est toujours un bon délai d’exécution. Cela étant dit, il ne vous suffit pas de laisser le chargeur à la maison si vous vous rendez au bureau avec cela.

C’est un écran Full HD de 13,3 pouces et il coche simplement ce dont vous avez besoin du HP Pavilion 13. Il est lumineux, net et ne vous dérange pas vraiment avec les reflets. Il y a une clameur pour les écrans de résolution 4K sur les ordinateurs portables, mais à mon humble avis, un écran Full HD est toujours la voie à suivre pour la plupart des utilisateurs, car plus il y a de pixels à éclairer sur l’écran, plus il y a d’utilisation de la batterie. Pour travailler sur des documents et des feuilles de calcul ainsi que pour rattraper certaines de vos émissions de télévision et films préférés après le travail, cet écran fait à peu près tout.

Le clavier, comme vous le voyez sur le HP Pavilion 13, est très similaire à ce que nous avons vu dans les ordinateurs portables HP au fil des ans. C’est la même disposition, la taille et l’espacement des touches presque similaires ainsi que la taille du pavé tactile. La seule chose que je remarque avec cette implémentation est que la réponse clé n’est pas aussi nette qu’elle le devrait, et comme elle le fait sur les ordinateurs portables ENVY. Cela étant dit, la sensation est toujours la même lorsque vous tapez, ce qui est assez personnalisé pour une saisie rapide. C’est juste que l’expérience audio clickety-click n’est tout simplement pas là. Il ne fait aucun doute que l’implémentation par HP du clavier sur le Pavilion 13 est, même si ses réponses plus douces, sont toujours plus nettes que celles de nombreux ordinateurs portables Lenovo et Dell – ce à quoi je n’ai pas toujours été en mesure de m’habituer.

Le dernier mot: HP Pavilion 13 gagne plus qu’il ne manque

Le HP Pavilion 13 fait certainement tout mieux que ses prédécesseurs. Certes, il a l’air plus cool et plus sophistiqué, a les dernières spécifications sous le capot qui maintiendront vos dépenses en bonne place pendant quelques années et offre certainement plus que ce que la plupart de ses rivaux gèrent dans la même fourchette de prix. Oui, la durée de vie de la batterie aurait pu être plus longue, mais vous obtenez une charge rapide. L’audio continue d’être réglé par Bang & Olufsen, quelle que soit la valeur des appels vidéo et du streaming vidéo. HP a également maintenu les choses stables avec l’écran et le clavier. Il ne fait aucun doute que le HP Pavilion 13 offre de la valeur, ce qui n’est pas facile à dire à propos des ordinateurs portables qui coûtent autant. Ou plus.