Tout en célébrant le réveillon du Nouvel An, Chris Pratt a décidé d’héberger un téléthon virtuel Instagram étoilé au profit Plus grand bien. Avec l’aide d’amis célèbres comme Robert Downey Jr., Trisha Yearwood, Jamie Foxx et Bryce Dallas Howard, l’événement a permis d’amasser plus de 615 000 $.

Alors que les dons continuent d’être en ligne cette semaine, les fans de la culture pop parlent d’un moment incontournable. Cela s’est passé près de 70 minutes après le début du spectacle lorsque Arnold Schwarzenegger s’est joint à la célébration de la collecte de fonds.

«Bonjour, Chris Evans», a plaisanté Arnold après une introduction appropriée du Monde jurassique étoile. « Oh, pas Chris Evans. Désolé, je vais tout foutre en l’air depuis le début Chris Pratt. Je n’ai pas regardé les cartes de repère. Désolé pour ça. Je devrais connaître ton nom. Je devrais connaître ton nom. . C’est sûr. Tu es mon gendre préféré. »

Pratt a répondu en riant: « Je suis votre seulement beau fils! Je ferais mieux d’être ta préférée. «