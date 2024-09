Regardez : Arijit Singh à un fan qui a placé de la nourriture sur scène

Arijit Singh, actuellement en tournée internationale, est en vogue pour toutes les bonnes raisons. Une vidéo d’un de ses récents concerts est devenue virale dans laquelle on peut le voir retirer de la nourriture de la scène. Dans la vidéo, on peut voir un fan placer de la nourriture sur scène pendant qu’Arijit se produit sur scène. Dès que le chanteur remarque de la nourriture sur scène, il la prend doucement et la remet à l’équipe de sécurité. On voit le chanteur s’excuser auprès du fan et on l’entend dire : « Je suis désolé, c’est mon temple. Vous ne pouvez pas mettre de nourriture ici ». La vidéo a suscité l’admiration des fans pour Arijit Singh. Un fan a écrit : « C’est vrai… ce vrai bhakthi et ce dévouement à sa profession et à son travail. Que Dieu vous bénisse et mes meilleurs vœux cher Arijitji ». Un autre fan a écrit : « J’adore, j’adore, j’adore ». Un fan a écrit : « J’adore la façon dont il l’éloigne si humblement, plutôt que de s’énerver. C’est pourquoi cet homme sera une légende ! »

Arijit Singh – Je suis désolé, la scène est mon temple, tu ne peux pas y mettre de nourriture 🥺 #ArijitSingh pic.twitter.com/4GLJBmeet9 — Arijitsinghupdates2.0 (@Arijitnews) 17 septembre 2024

Dimanche, Arijit Singh a illuminé l’O2 Arena de Londres avec une performance pleine de puissance. Il était accompagné sur scène par nul autre qu’Ed Sheeran. Un jour après le spectacle spectaculaire, Arijit Singh a partagé un carrousel de photos de BTS prises lors du concert sur Instagram. Certains clichés le montrent avec Ed Sheeran en train de jouer de la guitare. Le dernier cliché montre Arijit levant les mains en l’air avec des confettis volant autour tandis que la foule acclame la sensation de la chanson. « Londres, merci d’être apparue d’une manière si magnifique hier soir. Amour et gratitude. Merci pour ce moment parfait », peut-on lire dans la note. Jetez un œil :

La tournée Live In Concert d’Arijit Singh est un événement de quatre jours, avec sa première représentation à Londres qui a déjà été un succès. Sa prochaine étape sera à Rotterdam (19 septembre) et enfin à Manchester (22 septembre). En partageant les détails du concert sur Instagram, Arijit Singh a écrit : « Royaume-Uni et Europe, à commencer CE dimanche à l’O2 Arena de Londres, suivi d’arrêts à l’Utilita Arena de Birmingham, à la RTM Stage de Rotterdam et se terminant par le tout premier spectacle sud-asiatique à la Co-op Live Arena de Manchester. J’ai hâte de vous voir tous là-bas (emoji micro et feu). »