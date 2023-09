REGARDEZ | Apple déploie l’iPhone 15 et les montres avec la fonction « double tap » lors d’un événement phare

Apple a dévoilé mardi les nouvelles variantes de certains de ses appareils les plus vendus.

Voici le détail des annonces clés.

Apple a dévoilé mardi de nouvelles variantes de certains de ses appareils les plus vendus, dans un contexte de baisse des dépenses discrétionnaires et d’extension des restrictions sur son iPhone phare en Chine.

La société cotée en bourse la plus valorisée au monde rendra ses nouveaux produits disponibles à partir du 22 septembre, dans l’espoir qu’ils figureront en tête de la liste de souhaits des clients pendant la très importante période de magasinage des fêtes.

L’iphone

Apple a lancé l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, dotés respectivement d’écrans de 6,1 pouces et de 6,7 pouces, similaires à leurs prédécesseurs.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus présentent un nouveau design, le Dynamic Island, un puissant appareil photo principal de 48 MP et l’A16 Bionic. Pomme

Les modèles haut de gamme iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, respectivement, arboreront un « bouton d’action » à la place du commutateur de sourdine qui peut être personnalisé pour une variété de fonctions. Ils utiliseront du titane au lieu de l’acier inoxydable pour les barres latérales.

Apple est également passé à la norme de chargement USB-C depuis le port Lightning actuel, conformément à une loi européenne, sur les nouveaux iPhone et AirPods Pro. La connectivité USB-C permettra aux professionnels de transférer plus facilement des vidéos de haute qualité depuis l’iPhone directement sur leurs disques durs.

Tous les nouveaux modèles disposent d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, le produit phare Pro Max étant doté d’un zoom optique 5X et d’une capacité de téléobjectif 3X.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront disponibles en cinq nouvelles couleurs : noir, bleu, vert, jaune et rose. Pomme

Avec les appareils Pro, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos « spatiales » ou tridimensionnelles qui pourraient être visionnées sur le prochain casque Vision Pro d’Apple.

La connectivité satellite du dernier iPhone peut désormais être utilisée pour demander une assistance routière, une fonctionnalité lancée aux États-Unis en partenariat avec l’American Automobile Association.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus disposent d’une puce bionique A16, tandis que l’iPhone 15 Pro et le Pro Max seront alimentés par la puce pro A17. Le matériel de la gamme Pro rend les appareils adaptés aux jeux mobiles haut de gamme, a indiqué la société.

Apple a également déclaré que les batteries de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus sont composées à 100 % de cobalt recyclé.

Montres

Apple a annoncé la Watch Series 9 et la deuxième génération de Watch Ultra, arborant les mêmes dimensions que les variantes précédentes.

Les dernières montres sont dotées de la puce S9 de nouvelle génération, capable de meilleures animations et effets. Il s’agit de la première mise à niveau du processeur depuis qu’Apple a lancé la gamme Series 6 en 2020.

Les nouvelles fonctionnalités incluent le « double tap », une nouvelle fonction gestuelle permettant de contrôler la montre sans toucher son cadran, ainsi qu’une dictée et une luminosité améliorées.

Certaines combinaisons de boîtiers et de bracelets de l’Apple Watch Series 9 sont les tout premiers produits Apple neutres en carbone. Pomme

Ultra 2 reçoit un nouveau cadran de montre personnalisé qui contient plus d’informations sur les entraînements et une batterie améliorée qui dure jusqu’à 36 heures en utilisation normale et 72 heures en mode faible consommation.

La Série 9 est le premier produit neutre en carbone de l’entreprise et, à partir de cette année, toute la fabrication horlogère sera alimentée à 100 % par une énergie propre. Apple supprimera également le cuir de tous ses produits, y compris les bracelets de montre.

AirPod

Apple a lancé les AirPods Pro de deuxième génération, qui offriront une qualité sonore améliorée et doubleront la suppression active du bruit par rapport à son prédécesseur.

Le nouveau connecteur USB-C offre encore plus de flexibilité lors du chargement et permet aux utilisateurs de charger les AirPod directement avec la gamme iPhone 15. Pomme

Il sera également disponible dans davantage de tailles d’embouts auriculaires.