Regardez: Aperçu de l’anniversaire spécial de Dhoni, partagé par Legend lui-même

MS Dhoni, l’un des plus grands capitaines de cricket du monde, a célébré vendredi son 42e anniversaire. Les souhaits de ses anciens et actuels coéquipiers, fans et équipes de cricket lui ont été adressés. Alors qu’il y avait des messages sur les réseaux sociaux montrant Dhoni saluant ses fans depuis la terrasse de sa maison, ce que l’ancien capitaine indien a fait exactement le jour de son anniversaire était une question d’intrigue. Maintenant, Dhoni a partagé un aperçu de sa fête d’anniversaire. « Merci beaucoup pour tous vos souhaits chaleureux, un aperçu de ce que j’ai fait le jour de mon anniversaire », a-t-il écrit dans un post Instagram. Il y avait aussi une vidéo, où Dhoni peut être vu en train de couper son gâteau d’anniversaire entouré de ses animaux de compagnie.

Le format le plus fort de Dhoni est celui des ODI. En 350 ODI, il a marqué 10 773 courses à une moyenne de 50,57. Il a marqué 10 siècles et 73 cinquante pour l’Inde, avec le meilleur score de 183*.

Il est le cinquième meilleur buteur de l’Inde dans les ODI (avec Sachin Tendulkar au sommet avec 18 426 points). Il est également le 11e frappeur ODI le plus titré de tous les temps.

Le fait qu’il ait réussi à marquer plus de 10 000 courses à une moyenne de plus de 50 tout en descendant l’ordre rend ses statistiques encore plus intéressantes.

Il a mené l’Inde dans 200 matchs ODI, en remportant 110, en perdant 74. Cinq matchs étaient à égalité tandis que 11 n’ont pas produit de résultat. Il a un pourcentage de victoires de 55. Dhoni a remporté la Coupe du monde de cricket ICC 2011 et le Trophée des champions ICC 2013 pour l’Inde en tant que skipper.

