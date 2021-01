C’est une sérénade d’anniversaire Amy Schumerle mari de Chris Fischer, n’oubliera jamais.

L’humoriste de 39 ans s’est rendue sur Instagram le lundi 4 janvier pour publier une vidéo d’elle-même célébrant le chef qui avait 41 ans. Les images montraient Amy en train de faire une sérénade à Chris alors qu’ils savouraient une friandise sucrée. Et bien qu’il soit courant de chanter « Happy Birthday » pour marquer un tel jalon, Amy a décidé d’abandonner la mélodie traditionnelle et de sortir un véritable original. Alors que Chris écoutait sa femme montrer sa portée, il ne pouvait s’empêcher de rire aux éclats.

«À mon mari pour son anniversaire», a écrit Amy sous-titré le clip. « Le plus beau cadeau. Le cadeau de la chanson. »

Amy n’était pas la seule à envoyer ses meilleurs vœux à Chris. « Joyeux anniversaire Chris! » Vanessa Bayer écrit dans la section commentaires. « Quel type chanceux. »

Ajoutée Chelsea Handler, « Joyeux anniversaire, Chris! #Pipes. »

Le couple s’est rencontré via l’assistant d’Amy Molly, qui se trouve être la sœur de Chris. La star de la comédie louait une maison à Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, d’où Chris est originaire, pendant le tournage de son film Je me sens jolie, et Molly a recommandé Chris comme chef. Chris et Amy ont formé une connexion et Amy a appelé Molly pour voir ce qu’elle ressentirait si les deux commençaient à sortir ensemble.