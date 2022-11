Regardez: Alphonso Davies marque le tout premier but du Canada en Coupe du monde

À deux minutes du Canada contre la Croatie, Alphonso Davies a marqué le tout premier but des Nord-Américains en Coupe du monde.

Davies a fait l’objet du montage subtilement à la traîne de la BBC avant le coup d’envoi, alors que le diffuseur a commencé sa couverture avec une vidéo qui a mis le coup de pied manqué de l’arrière latéral du Bayern Munich contre la Belgique à My Heart Will Go On – une chanson typiquement canadienne de Céline Dion mais associée aux mèmes mélodramatiques, grâce à sa place dans le Titanesque bande son de la fin des années 90.

Eh bien, Fonzi est parti et a déjà fait amende honorable. La plus grande star du Canada est en fait née dans un camp de réfugiés libériens de parents ghanéens, mais devient le premier buteur des Rouges à ce niveau après quatre absences consécutives en Coupe du monde de football.

l'objectif du 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗿 en Coupe du monde du Canada ! 🇨🇦Alphonso Davies marque après une minute et sept secondes pour donner à son équipe une avance de choc

Le but était une tête délicieusement remplie d’un centre du flanc droit. La défense croate s’est avérée endormie – ou peut-être plus justement, elle ne s’était pas encore réveillée du coup d’envoi – avec l’exubérant Davies qui célébrait sauvagement.

Le Canada s’est lancé dans ce match soutenu par la performance qu’il a réalisée contre l’équipe classée numéro 2 mondiale, la Belgique, sinon le résultat final. Les Red Devils ont finalement profité d’un long ballon de Toby Alderweireld qui s’est frayé un chemin jusqu’à Michy Batshuayi mais a été largement dominé pendant les 90 minutes.

L’équipe de John Herdman a pressé efficacement et a été félicitée pour son style à indice d’octane élevé, mais n’a finalement pas eu le tranchant pour marquer contre les Belges, malgré toute leur domination. La défaite de 1-0 signifie que le Canada doit obtenir un résultat positif de son dernier match de groupe pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.