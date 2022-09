Regardez alors que King’s Guard crie à la fille de s’écarter avant qu’elle ne fonde en larmes – mais qui a tort ?

A KING’S Life Guard a divisé les opinions après avoir crié sur une petite fille et lui avoir dit de “se tenir à l’écart” – la faisant fondre en larmes.

Une vidéo montre l’interaction avec l’enfant qui s’enfuit après avoir été crié dessus.

La jeune fille n’avait initialement aucune idée que la garde du roi était apparue derrière elle 1 crédit

La fille se démène pour échapper au chemin du garde 1 crédit

Elle s’enfuit après qu’il ait crié “écartez-vous !” dans sa direction 1 crédit

La fille se retire vers les adultes après avoir été criée 1 crédit

La garde fait partie du régiment supérieur de l’armée britannique qui protège les maisons royales depuis des centaines d’années.

Ils sont célèbres pour leurs tenues rouges et peuvent souvent être vus debout stoïquement devant des monuments royaux comme le palais de Buckingham.

Une vidéo Tiktok montre une jeune fille portant un sweat à capuche rose qui se tient à l’extérieur d’un bâtiment temporairement à l’écart de tout adulte.

Émergeant derrière elle se trouve un King’s Life Guard qui peut être vu portant une épée.

On l’entend alors crier haut et fort « écartez-vous », provoquant la panique et la fuite de la jeune fille.

Elle semble également pleurer de manière audible sous le choc alors qu’elle s’éloigne du garde.

La réaction catégorique du garde a divisé l’opinion.

Certains ont soutenu qu’il ne faisait que son travail.

Une personne a déclaré : “Ces gars ne sont pas une attraction publique, [they are] là [to] remplir un devoir.

Un autre observateur a écrit : « Je jure que les gens viennent à Londres en pensant que ce sera comme Disneyland.

Alors qu’une autre personne a dit: “Les gens pensent vraiment qu’il va être comme” oh excuse-moi chérie, tu peux bouger? “”

D’autres pensaient qu’il aurait pu adopter une approche différente.

Une personne a dit à propos du TikTok: “Avait-il vraiment besoin d’effrayer le petit comme ça?”

Une autre personne critique a déclaré à propos du garde: “Ils pensent toujours que c’est Game of Thrones.”

Et un autre commentaire disait: “Peu importe quel est leur travail. C’est méchant et injustifié.”

L’armée a été contactée pour commentaires.