Regardez: Alcaraz s’effondre sur le court après avoir décroché le premier titre de Wimbledon

Carlos Alcaraz a battu le septuple champion Novak Djokovic pour remporter son premier titre à Wimbledon dimanche, brisant le rêve du Serbe d’une 24e couronne du Grand Chelem record. Le numéro un mondial Alcaraz s’est remis d’avoir perdu le premier set et d’avoir sauvé une balle de set dans le second pour gagner 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4 après quatre heures et 42 minutes sur le court central. Il s’agissait d’un deuxième majeur pour l’Espagnol de 20 ans après son titre à l’US Open l’an dernier alors qu’il devenait le troisième plus jeune champion masculin de Wimbledon. Le résultat suscitera également des spéculations fébriles sur le début d’un changement de génération, avec Djokovic, 36 ans, portant le flambeau des « Big Three » maintenant que Roger Federer est à la retraite et Rafael Nadal est mis à l’écart, peut-être de façon permanente.

Le champion de l’Open d’Australie et de l’Open de France, Djokovic, avait tenté d’égaler le record de Federer de huit titres à Wimbledon et d’égaler la marque de tous les temps de Margaret Court de 24 Grands Chelems.

Lorsqu’il a remporté son premier majeur à l’Open d’Australie en 2008, Alcaraz était encore à trois mois de son cinquième anniversaire.

La sensation espagnole l’a fait 🇪🇸@carlosalcaraz triomphe de Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 dans un classique de tous les temps#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99 – Wimbledon (@Wimbledon) 16 juillet 2023

Djokovic disputait sa neuvième finale à Wimbledon et sa 35e dans les tournois majeurs, tandis que pour Alcaraz, ce n’était qu’une seconde en Grand Chelem après son triomphe à l’US Open.

Le Serbe est entré dans le match sans avoir perdu sur le court central depuis sa défaite finale contre Andy Murray en 2013 et il a frappé avec une précision implacable dans le premier set.

Alcaraz, qui avait été paralysé par des crampes corporelles lors de sa défaite contre Djokovic en demi-finale de Roland-Garros en juin, n’a pas pu s’installer et a laissé un point de rupture s’échapper lors du match d’ouverture de sept minutes.

Djokovic en a profité et a pris une avance de 5-0 à la suite d’une double pause avant que l’Espagnol ne monte au tableau.

C’était trop peu, trop tard car Djokovic a remporté le premier set avec un smash.

Mais Alcaraz s’est finalement libéré de ses entraves et a breaké 2-1 dans le deuxième set.

Djokovic a riposté directement dans le troisième match avant de sauver un point de rupture dans le quatrième, sortant en tête d’un rallye de 29 tirs.

Le Serbe a écopé d’un dépassement de temps dans le tie-break avant de voir une balle de set sauvée.

Alcaraz n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation lorsqu’il a taillé et converti un point de consigne pour égaliser le concours avec un revers gagnant.

Le set marathon avait duré 85 minutes alors que la série de 15 tie-breaks remportés de suite par Djokovic dans les tournois majeurs s’était terminée.

Alcaraz a breaké dans le jeu d’ouverture du troisième set et à nouveau après un cinquième match épuisant de 26 minutes, qui est passé à 13 deux et a vu Djokovic sauver six points de break avant de craquer au septième.

Alcaraz l’a soutenu avec un jeu de service rapide qui n’a pris que deux minutes en comparaison et s’est de nouveau cassé contre le champion en titre découragé pour avancer de deux sets à un.

Djokovic s’est disputé avec l’arbitre Fergus Murphy au sujet de sa surveillance du chronomètre des tirs et n’a pas fait grand-chose pour se faire aimer de la foule en prenant une longue pause toilettes avant le quatrième set.

Cependant, la pause a fait des merveilles puisque le Serbe a breaké deux fois dans le set, égalisant la finale grâce à la septième double faute d’Alcaraz de la finale.

Djokovic a perdu une chance en or de briser pour 2-0 dans le décideur avec un smash sauvage et Alcaraz l’a fait payer, brisant pour 2-1.

Un Djokovic frustré a récolté une autre violation du code pour avoir détruit sa raquette contre le poteau du filet avant de glisser 3-1.

Alcaraz ne s’est pas démenti et il a remporté une célèbre victoire lorsque Djokovic a enfoui un coup droit dans le filet.

