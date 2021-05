Regardez ailleurs: Erling Haaland malade ne peut pas regarder son coéquipier Mateu Morey souffrir d’une blessure d’horreur lors du choc de la Coupe de Dortmund (VIDEO)

Les ménés de troisième division, qui avaient bouleversé les chances d’éliminer les dirigeants nationaux et le Bayern Munich, détenteur de la Ligue des champions, aux tirs au but plus tôt dans la compétition, ont été surclassés au Signal Iduna Park.

Un doublé de Gio Reyna et des buts de Marco Reus, Thorgan Hazard et Jude Bellingham ont donné aux hôtes un 5-0 et une date en finale avec le RB Leipzig.

Pourtant, c’est l’épouvantable incident impliquant Morey qui a fait la une des journaux.

MADRE DE DIOS LO QUE LE ACABA DE PASAR A MATEU MOREY 😱😱 Ojalá sea lo menos posible pero tiene pinta de haberse destrozado la rodilla entera … pic.twitter.com/73GQurlKFs – Forza Atleti (@ Alberto1903_1) 1er mai 2021

Exclu du match en raison d’une blessure et de l’observation des tribunes, le golden boy Erling Haaland détourna les yeux avec horreur alors que son coéquipier se tordait le genou à un angle tremblant tout en s’étirant pour contrôler le ballon.

« Cela n’avait pas l’air bien, » Le buteur admis Reus après le match à Ruhr Nachrichten.

« Nous devons attendre et voir ce que révèlent les enquêtes. »

La reacción de Erling Håland al ver la leçon de Mateu Morey lo dice todo.Pavor.pic.twitter.com/IXCRJxQVtW – Andrés Weiss (@andresweiss_) 1er mai 2021

L’ancienne star de Liverpool, Emre Can, a juré: « Bien sûr, nous sommes heureux de [getting to] la finale, mais la blessure de Mateu semblait grave.

« Nous le soutiendrons quelle que soit la durée de son absence. Cela nous fait tous mal. »

L’espoir de la jeunesse espagnole, Morey, avait connu une campagne décisive à Dortmund, avec 23 matchs pour eux jusqu’à présent.

Engagé à la 62e minute avec un score déjà de 5-0, son camée n’a duré que 12 minutes lorsque le sinistre accident a mis fin à son après-midi et à sa saison.

S’il y a quelqu’un qui va tout donner pour revenir plus fort, c’est Mateu, nous sommes tous avec vous, @ mateujaume2 💛 pic.twitter.com/8vJqxj9f4i – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 1er mai 2021

Des brancards ont été immédiatement appelés pour Morey, qui a été remplacé par l’international belge Thomas Meunier. Dortmund ne sait pas combien de temps il sera de retour.

Offrant son soutien, Dortmund a écrit sur Twitter: « S’il y a quelqu’un qui va tout donner pour revenir plus fort, c’est Mateu. Nous sommes tous avec vous. «

Haaland a fait écho à ce sentiment, partageant une photo d’Instagram de lui-même avec son ami proche, ajoutant: «Reviens plus fort».

⚫️ Fur Dortmund nach Berlin 🟡 Éviscéré de devoir rater la finale, mais je serai votre plus grand fan dans les tribunes! Je dois malheureusement subir une intervention chirurgicale et je vais travailler dur pour revenir plus fort. Le chemin de la guérison commence maintenant! HEJA @bvb ⚫️🟡 pic.twitter.com/axmiP8nHrO – Mateu Jaume (@ mateujaume2) 2 mai 2021

Prenant à son propre compte Twitter, Morey a publié une photo de lui-même souriant avec les pouces et les pieds levés dimanche après-midi.

« Vidée de devoir rater la finale mais je serai votre plus grand fan dans les tribunes, » il a dit.

« Je dois malheureusement subir une intervention chirurgicale et je vais travailler dur pour revenir plus fort. La voie de la guérison commence maintenant. »