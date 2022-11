Regardez à l’intérieur uniquement le développement de logements imprimés en 3D à grande échelle aux États-Unis

Cela ressemble plus à un projet de la NASA qu’à un chantier de construction de maison. Juste à l’extérieur d’Austin, au Texas, d’énormes machines pressent 100 maisons de trois et quatre chambres, dans le premier grand lotissement à être imprimé en 3D sur place. L’un des plus grands constructeurs de maisons du pays, Lennar, s’associe à ICON, une société d’impression 3D, pour développer le projet. Lennar a été l’un des premiers investisseurs d’ICON, qui a imprimé une douzaine de maisons au Texas et au Mexique. Ces maisons seront mises sur le marché en 2023, à partir d’environ 400 000 $. “Ce sont les 100 premières maisons, mais nous nous attendons à pouvoir le mettre à l’échelle, et à grande échelle, nous réduisons vraiment les temps de cycle et nous réduisons également les coûts”, a déclaré Stuart Miller, président exécutif de Lennar. ICON affirme qu’il peut construire l’ensemble du système mural de la maison, qui comprend la mécanique, l’électricité et la plomberie, deux à trois fois plus rapidement qu’une maison traditionnelle et jusqu’à 30 % du coût.

“Nous dépassons les exigences du code pour tous les différents types de résistance, de vent et de résistance à la compression d’environ 4 fois. Nous sommes environ deux fois et demie plus économes en énergie”, a déclaré Jason Ballard, co-fondateur et PDG d’ICON. Les imprimantes sont conçues pour fonctionner 24 heures sur 24, mais ce n’est pas le cas en raison des restrictions de bruit de la zone. Ils sont presque entièrement automatisés, avec seulement trois travailleurs dans chaque maison. On surveille le processus sur un ordinateur portable et on vérifie le mélange de béton, qui doit être adapté aux conditions météorologiques actuelles. Un autre travaille en support, brumisant la zone avec de l’eau ou ajoutant de nouveaux matériaux dans le système. “La promesse de la construction robotique est une promesse d’automatisation, de réduction de la main-d’œuvre – donc de réduction des coûts de main-d’œuvre”, a déclaré Ballard. ICON vise à réduire le nombre d’opérateurs à deux au cours des 12 prochains mois, a ajouté Ballard. A terme, il veut encore moins d’opérateurs. “Je pense que le genre de Saint Graal est celui où une personne peut surveiller une douzaine de systèmes, vous avez besoin d’une personne pour surveiller une douzaine de systèmes”, a déclaré Ballard.

La pression principale

Une imprimante 3D ICON dans un lotissement à Georgetown, TX. Diana Olick | CNBC