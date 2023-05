Regardez à l’intérieur de la Joshua Tree Invisible House, en vente pour 18 millions de dollars

La maison a été conçue par le producteur de films et propriétaire actuel, Chris Hanley, et le collaborateur de Frank Gehry, l’architecte Tomas Osinski. La structure en verre et en acier mesure 225 pieds de long, 25 pieds de large et 21 pieds de haut.

À l’intérieur, il y a des planchers de béton lisses et des poutres en acier qui sillonnent des plafonds de 12 pieds. Ces murs de verre miroir à l’extérieur de la maison sont transparents de l’intérieur et offrent une vue panoramique sur un paysage rempli de roches. Le mur de verre orienté à l’ouest de la maison peut s’ouvrir pour révéler une symphonie de rochers, de broussailles enchevêtrées et d’arbres stoïques.

Le design minimaliste entourant la piscine intérieure de 100 pieds rend la nage à travers le salon jusqu’à l’une des chambres encore plus somptueuse.