Regardez: À la rencontre de l’opposition de Bengaluru, un congrès et un moment AAP

Le Congrès a trahi tout cas de nervosité en accueillant le chef de l’AAP, Raghav Chadha, à la grande réunion de l’opposition à Bengaluru, envoyant le message que tout va bien. Au moins pour l’instant.

Alors que Raghav Chadha, un député de Rajya Sabha, montait les escaliers du lieu de la réunion, il a été accueilli par le ministre en chef du Karnataka Siddaramaiah, qui était flanqué de son adjoint DK Shivakumar et du principal assistant de Rahul Gandhi, KC Venugopal.

Un M. Venugopal en attente a offert un grand sourire et une poignée de main animée, démentant tout froid semblable à l’Antarctique dans les relations avec l’AAP, ce qui a forcé la main du Congrès à le soutenir dans sa lutte contre le Centre pour le contrôle des affectations dans la capitale nationale.

Le suivant était un M. Shivakumar rayonnant. Le chef de l’AAP lui a serré la main et il a disparu dans la salle.

#MONTRE | Le député AAP Raghav Chadha arrive sur le lieu de la réunion de l’opposition à Bangalore, reçu par le chef du CM et du Congrès du Karnataka Siddaramaiah, le député CM DK Shivakumar et le chef du parti KC Venugopal, à Bangalore pic.twitter.com/sJ8l0GppqO — ANI (@ANI) 17 juillet 2023

Un Congrès enthousiaste a souligné que l’unité de l’opposition serait « un changeur de jeu » et a également pris un coup lors de la méga rencontre du BJP à laquelle participeront 38 partis à Delhi mardi.

« Des tentatives sont faites pour insuffler une nouvelle vie à la NDA (Alliance démocratique nationale). On ne parlait pas de la NDA et soudain, depuis ces derniers jours, nous entendons et lisons à ce sujet. Soudain, il a été signalé qu’une réunion de la NDA a été appelé pour demain. Ainsi, la NDA, qui était devenue un fantôme, tente maintenant de lui insuffler une nouvelle vie », a déclaré Jairam Ramesh, du Congrès.

La sensibilisation du BJP aux alliés était intervenue tard dans la journée – des semaines après que l’opposition eut tenu sa première réunion d’unité à Patna en juin.