Malgré la pandémie de coronavirus et les mois d’hiver plus frais, les migrants continuent de faire le périlleux voyage à travers la Méditerranée de l’Afrique du Nord à l’Europe alors que l’association de sauvetage Open Arms continue également de parcourir la mer.

Pendant plusieurs jours la semaine dernière, Euronews a rejoint l’équipe dirigée par les Espagnols pour aider à secourir ceux qui effectuaient la traversée, tout en étant surveillé de près par des patrouilleurs libyens, ce qui était parfois proche de l’intimidation.

Vendredi après-midi, les garde-côtes libyens ont ordonné à Open Arms de quitter ce qu’il prétendait être les eaux libyennes – mais l’équipage du navire de sauvetage a dit à notre correspondant que les eaux étaient en fait maltaises.

Plus de 1200 migrants et demandeurs d’asile sont morts en traversant la Méditerranée en 2020, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Des milliers d’autres, entre-temps, ont été interceptés par les garde-côtes libyens et renvoyés en Libye, avec le soutien de l’Italie et de l’UE.

Plus tard vendredi, à l’approche du crépuscule, l’équipe d’Open Arms a repéré un bateau branlant avec 40 personnes, dont une femme avec son bébé de trois mois, ainsi que trois mineurs non accompagnés.

Une opération de sauvetage s’est ensuivie, se poursuivant après la tombée de la nuit jusqu’à ce que les 40 migrants soient transférés sur le navire. Là-bas, ils ont expliqué qu’ils naviguaient depuis 24 heures dans leur bateau en bois, ayant à l’origine voyagé de nombreux pays dont le Soudan, l’Égypte, le Cameroun, l’Algérie et le Maroc.

Mais ce n’est pas la fin de leur calvaire: l’équipage devra désormais attendre que Malte donne le feu vert à Open Arms pour accoster dans l’un de ses ports.

Dans le passé, les navires de sauvetage ont passé de nombreux jours en mer dans les limbes, attendant que Malte, l’Italie ou tout autre État de l’UE les accepte.

Contrairement à l’association caritative espagnole, les migrants ont rarement été accueillis à bras ouverts dans l’UE, même si beaucoup sont des réfugiés qui ont fui les guerres et ont des histoires horribles à raconter.