REGARDER: Vol d’essai à haute altitude du SpaceX Starship interrompu à DERNIER MOMENT sur la rampe de lancement

Le dernier vol d’essai à haute altitude d’un prototype de vaisseau spatial SpaceX a été annulé au dernier moment extrême avant le lancement, l’allumage ardent des moteurs s’éteignant soudainement au moment où le compte à rebours atteint zéro.

Le véhicule d’essai, le numéro de série du vaisseau 10 (SN10), devait décoller lorsque l’ordinateur a interrompu le lancement. SN10 a été laissé sur la rampe de lancement à Cameron County, Texas, alors que l’équipe SpaceX évalue s’il est possible de réinitialiser les systèmes et de tenter un autre lancement pendant la fenêtre de test disponible.

Les deux prototypes précédents du Starship – SN8 et SN9 – ont tous deux rencontré des extrémités enflammées lors de leurs vols d’essai tout en tentant des atterrissages verticaux.

On ne sait pas ce qui a poussé l’ordinateur à interrompre soudainement le lancement de SN10 mercredi, mais l’engin devait monter environ 10 kilomètres avant de se réorienter pour atterrir sur Terre «Sous contrôle aérodynamique actif», selon SpaceX.

Aussi sur rt.com REGARDER: le vaisseau spatial SpaceX EXPLOSE en tentant d’atterrir pendant un test à haute altitude

La capacité d’atterrissage vertical contrôlé «Permettra un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l’équipage et le fret sur des vols interplanétaires de longue durée et aidera l’humanité à retourner sur la Lune et à voyager vers Mars et au-delà», a déclaré la société aérospatiale privée.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!