REGARDER | Violences dans les prisons des femmes au Honduras – le nombre de morts s’élève à 46

Au moins 46 personnes sont mortes à la suite d’un incendie et d’affrontements entre gangs rivaux dans une prison pour femmes au Honduras mardi.

La violence a éclaté lorsque des membres d’un gang ont fait irruption dans une zone abritant un groupe rival, leur ont tiré dessus avec des armes de gros calibre et ont mis le feu.

On ignore si toutes les victimes étaient des détenus.

Le nombre de morts dans un incendie et des affrontements entre gangs rivaux dans une prison pour femmes au Honduras s’élève à 46, a annoncé mercredi le bureau du procureur, alors que les premiers corps ont été remis aux familles en deuil pour l’inhumation.

La violence a éclaté mardi dans une prison à environ 25 kilomètres au nord de la capitale Tegucigalpa, lorsque des membres d’un gang ont fait irruption dans une zone abritant un groupe rival, leur ont tiré dessus avec des armes de gros calibre et ont mis le feu.

Une partie de la prison a été « complètement détruite » dans l’incendie, a déclaré aux médias Delma Ordonez, qui représente les proches des détenus.

Mercredi, le bureau du procureur a augmenté le nombre de morts confirmé de 41 à 46. Il n’était toujours pas clair si toutes les victimes étaient des détenus.

L’établissement correctionnel du Centre pour l’adaptation sociale des femmes (CEFAS) de Tamara détenait environ 900 prisonniers, selon Ordonez.

Une porte-parole de la Direction de la médecine légale, Issa Alvarado, a déclaré que 23 des corps avaient été identifiés mercredi matin et remis à des proches.

L’identification se poursuivait « dans les affaires complexes », a indiqué le parquet sur son compte Twitter.

La plupart des victimes sont mortes dans l’incendie, tandis que certains corps ont été criblés de balles, a indiqué mardi à l’AFP un porte-parole du parquet, Yuri Mora.

Meurtre monstrueux

La présidente hondurienne Xiomara Castro s’est dite mardi « choquée » par « le meurtre monstrueux de femmes dans le CEFAS par des gangs au vu et à la tolérance des autorités de sécurité ».

L’état d’urgence a été annoncé et Castro a limogé le ministre de la Sécurité Ramon Sabillon.

Le Honduras est un pays ravagé par la corruption et les gangs qui ont infiltré même les plus hauts niveaux du gouvernement.

Avec ses voisins El Salvador et le Guatemala, le Honduras forme le soi-disant « triangle de la mort » d’Amérique centrale en proie à des gangs meurtriers appelés « maras » qui contrôlent le trafic de drogue et le crime organisé.

Des proches de détenues de la prison du Centre d’adaptation sociale des femmes (CEFAS) ont pleuré devant le centre de détention où 46 personnes sont mortes après qu’un incendie s’est déclaré à la suite d’une rixe entre gangs rivaux. AFPOrlando Sierra/AFP

Les groupes de trafiquants de drogue et les membres de gangs sont en grande partie responsables de la montée en flèche du taux d’homicides au Honduras, qui, à 40 meurtres pour 100 000 habitants l’an dernier, était quatre fois plus élevé que la moyenne mondiale.

De nombreux jeunes ont abandonné l’espoir d’un avenir meilleur et cherchent à émigrer aux États-Unis.

Le Honduras est un important pays de transit pour la cocaïne colombienne et d’autres stupéfiants destinés principalement aux États-Unis.

L’ancien président hondurien Juan Orlando Hernandez a été extradé vers les États-Unis pour trafic de drogue en avril 2022 – un peu plus d’un an après que son frère Tony a été condamné à New York à la prison à vie.

Les procureurs américains affirment que Hernandez a transformé le Honduras en un « narco-État » impliquant l’armée, la police et des civils dans le trafic de drogue.

En mai de l’année dernière, l’ancien chef de la police nationale Juan Carlos Bonilla a également été envoyé aux États-Unis pour y être jugé pour avoir prétendument supervisé des opérations de trafic de drogue au nom de son patron, Hernandez.

Castro, le nouveau président de gauche du pays, s’est engagé à lutter contre les gangs criminels, en levant temporairement l’année dernière les garanties constitutionnelles pour permettre à la police de procéder à des arrestations sans mandat.

L’un des objectifs de la répression, a déclaré Castro, était de freiner l’extorsion rampante par les gangs.