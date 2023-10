SAN ANTONIO — Avec chaque possession de passe au quatrième quart — et la période de prolongation qui a suivi — il est devenu clair que non seulement Victor Wembanyama voulait le ballon entre ses mains, mais que le sentiment était également réciproque de la part de ses coéquipiers qui pouvaient sentir son agressif en fin de match. -mentalité de jeu.

C’était une foule passionnée des San Antonio Spurs qui a rugi pendant plus de trois heures lors de la victoire 126-122 de vendredi soir contre les Houston Rockets, applaudissant leur choix n°1 à chaque mouvement prolongé qu’il effectuait, huant son bref remplacement et scandant son nom lors d’un match. une pause de deux minutes. Et pendant une grande partie du match – ou du moins la première mi-temps – Wembanyama a connu des difficultés offensivement, ratant huit de ses 10 premiers tirs.

Même avec un nouveau départ lent, il ne semblait pas que l’entraîneur-chef Gregg Popovich ou le reste de l’équipe d’entraîneurs de San Antonio soient inquiets. Wembanyama, qui s’est rapidement montré un bon filtreur, a traqué les disparités toute la nuit, l’ironie étant que, pour le phénomène de 7 pieds 4 pouces, chaque joueur est un disparité. Les Spurs l’ont déployé à plusieurs endroits sur le sol – opérant depuis les coudes et les blocs, parcourant les ailes et également à l’endroit du dunker.

Contre les Rockets, un thème commun est apparu avec Wembanyama : le faire avancer et s’assurer qu’il reste agressif. Parfois, les autres Spurs insistaient sur ce point, que ce soit en suspendant une opportunité de transition claire pour le frapper à la traîne ou simplement en lui lançant le ballon après avoir établi une position dominante contre un défenseur plus petit (c’est-à-dire tout le monde).

Au milieu de la négligence générale du jeu – 36 revirements combinés – les compétences surnaturelles de Wembanyama ont régulièrement brillé. Les jeux brisés se sont transformés en dunks lobés. Les isolements en un seul mouvement ont entraîné des claquements catégoriques. Il y a eu des blocages et des arrêts défensifs occasionnels, presque accidentels. Dans une séquence, Wembanyama a bloqué un tir avec sa gauche, puis a enchaîné avec un blocage avec sa main droite, le tout en quelques secondes. Repensez à l’école primaire lorsque vous avez eu des ennuis simplement parce que vous étiez dans le même voisinage que le coupable – ce sera Wembanyama et ses arrêts défensifs. Son rayon est son propre climat.

Lorsqu’il s’agissait de gagner du temps, Wembanyama a répondu à l’appel, exigeant le ballon et répondant en marquant 13 points au quatrième quart-temps et en prolongation pour terminer avec une ligne bien rangée de 21 points, 12 rebonds, trois blocs, deux interceptions et une passe décisive en 31. minutes. Pas mal pour votre deuxième match.

«C’est un compétiteur», a déclaré Popovich après le match. “Bien sûr, il va être décisif et faire ce qu’il pense pouvoir faire pour gagner.”

Cependant, il y a une certaine ambiance terre-à-terre chez Wembanyama qui non seulement le rend apprécié des Spurs et de la ville de San Antonio, mais a la capacité de servir d’attraction gravitationnelle pour les autres autour de lui. Il a le potentiel d’un joueur éternel de la NBA mais l’humilité d’une invitation à la Summer League. Lorsqu’on lui pose des questions, il est réfléchi et direct dans ses réponses. Il préfère de loin féliciter ses coéquipiers ou parler de la première victoire des Spurs et admettre une erreur de recrue (oublier un ajout au manuel de jeu en fin de match) plutôt que de se reposer sur ses propres jeunes lauriers.

Les Rockets se sont battus vaillamment et ont refusé de reculer dans un environnement historiquement difficile, essayant de se montrer physiques avec Wembanyama et de lui montrer des looks différents. Mais au fur et à mesure que le match avançait, le Français semblait en vouloir davantage. Ses émotions grandissaient à chaque coup, gros rebond ou dunk en retrait. Les pulls fadeaway étaient lisses comme du satin, et il ressemblait à tous les espoirs de San Antonio pour maintenant et plus tard.

“Nous voyons tous à quel point il est à l’aise dans cette position”, a déclaré le meneur des Spurs Tre Jones. «C’est un gagnant. Depuis qu’il est ici – que ce soit en pré-saison, en salle de sport ouverte ou en camp d’entraînement – ​​il veut le ballon à la fin des matchs. Il veut ces gros bonnets. Il est le meilleur dans ces moments-là et nous l’avons vu ce soir.

“J’aime vraiment, vraiment gagner”, a déclaré Wembanyama. «C’est ce que j’aime le plus dans la vie. En revenant aux vestiaires, Pop a reconnu que c’était ma toute première victoire en NBA. Cela m’a juste rendu fier pendant un moment, fier de moi. Ce n’est qu’une victoire, et nous avons encore beaucoup de matchs difficiles à venir. Mais je suis toujours très fier.

Pour un joueur qui a déjà pris d’assaut la ligue, Wembanyama se trouve dans un environnement parfait à San Antonio. Il ne va pas se précipiter dans quoi que ce soit, jouant 31 minutes dans un match qui s’est terminé en prolongation. Il y a un plan méticuleux pour Wembanyama, sachant que le marathon est plus important que le sprint, même si certaines de ces courses de 100 mètres sont excitantes.

Mais même si les Spurs veulent s’assurer que son développement se déroule comme prévu, le choix n°1 se frayera sans aucun doute un chemin vers le sommet de la hiérarchie le plus tôt possible, surtout si son début de carrière NBA continue sur cette trajectoire. . Chacun de ses mouvements retient toute l’attention de la défense. Cela n’a pas été parfait, mais les premiers retours sont plus que prometteurs.

Les recruteurs de la NBA travaillent toujours et notent tout ce qui se passe pendant un match de basket-ball. Ceux qui ont regardé Wembanyama de près sont encore plus occupés que d’habitude, n’ayant jamais vu un joueur comme celui-là auparavant. Sachant très bien que j’aurais pu ennuyer un éclaireur essayant de faire son travail, J’ai tenté de sonder leur cerveau alors qu’ils regardaient Wembanyama vendredi. L’éclaireur a bénéficié de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Il semble que, au moins au début de la seconde mi-temps, Wembanyama essaie toujours de trouver sa place au sein de l’offensive de San Antonio. Que voyez-vous de ce côté du ballon ?

Offensivement, ses compétences sont en avance sur son physique. Et je pense qu’au fur et à mesure que son physique rattrape son retard, vous commencerez à le voir avoir un impact sur le jeu défensivement ainsi qu’en termes de rebond. Ces deux choses ressortent actuellement : il a encore besoin de temps pour rattraper son retard, mais offensivement, je ne m’inquiète pas vraiment. Il peut prendre n’importe quelle photo qu’il veut. Il a une certaine fluidité et un ressenti tout simplement rare pour son gabarit.

Il ressemble à un observateur volontaire sur le demi-terrain, essayant de trouver des décalages, et quand il récupère le ballon, il cherche à marquer. Au cours des deux premiers matchs, quelle est la chose la plus importante pour lui pour se sentir à l’aise et dans le déroulement du jeu ?

Il doit comprendre ses taches. Il doit comprendre que l’équipe exige qu’il s’approprie le fait d’être cette première, deuxième option. Je pense qu’il doit encore se sentir à l’aise en acceptant la mentalité qu’il faut pour assumer ce rôle ainsi que l’endroit d’où il va tirer ses tirs sur le terrain.

Défensivement, il y a des moments où il change ou se rapproche de la jante. Quelle est l’utilisation optimale de ses compétences uniques ?

C’est une bonne question. Je pense que la façon de voir les choses est que vous êtes polyvalent avec lui à bien des égards. Vous pouvez basculer de un à quatre, de un à cinq. Vous pouvez jouer le drop comme vous l’avez dit. C’est vraiment basé sur le personnel et adapté en termes de match à ce jeu spécifique. Vous ne voulez pas laisser un garde plus petit, plus petit ou moins physique sur un gars plus gros. Vous voulez essayer de garder une taille par rapport à la taille. Mais avec leur alignement et sa capacité à bouger les pieds, vous pourriez voir des moments où il joue à deux gardes, un meneur de jeu, car il est toujours capable de bouger et de contester les tirs et de bloquer les tirs comme vous l’avez vu.

Il se retrouve également piégé. Nous l’avons vu à plusieurs reprises ce soir où Houston lui en envoie juste deux et le force à retirer le ballon. C’est plutôt unique pour un rookie, non ? Lors de son deuxième match NBA ?

C’est unique. Mais ce n’est pas hors de question compte tenu de ses compétences et de la façon dont il attire l’attention. Il faut l’honorer, les équipes le font. Ce n’est peut-être que son cinquième, sixième match en tant que pro si vous combinez les matchs préparatoires ; vous voyez l’attention qu’il attire.

À six minutes de la fin de la quatrième, Wembanyama a attrapé le ballon sur l’aile droite avec l’attaquant de deuxième année des Rockets Jabari Smith Jr. qui le défendait. Dans l’un des mouvements les plus fluides que vous ayez jamais vu de la part d’un jeune joueur, Wembanyama a simulé la droite, a conduit à gauche et a pivoté vers sa droite avant de terminer un dunk catégorique avec la faute.

Quand vous voyez des pièces comme celle-là, où va immédiatement le cerveau d’un éclaireur ?

Quand il joue comme ça, vous voyez le potentiel et l’avantage au-delà de ce qu’il devrait être. Dans quelle mesure est-il sur le point de le faire de manière plus cohérente ? Est-ce dans un an, dans cinq ans, dans trois ans ? C’est ce que vous voyez.

Dans les dernières minutes, le gardien de quatrième année Devin Vassell avait vu une bonne partie du ballon, mais avec 23,8 secondes à jouer dans la quatrième et les Spurs menés 111-109, l’action a de nouveau trouvé les mains de Wembanyama. Et encore une fois, le choix n°1 a connu le succès en conduisant contre Smith.

Je pensais que Vassell allait clôturer ce match, mais San Antonio a tenu bon avec Wemby. Expliquez-moi cette dernière possession (réglementaire).

En fin de match, sur la base de la façon dont les possessions précédentes se sont déroulées, ils ont conclu avec Vassell. Isolation du coude Vassell. Vassell en haut de la clé, jeu à deux. Sur cette pièce, ils sont allés spécifiquement à Wemby. Erreur de direction, mettez-le dans le quartier, allez-y en tête-à-tête. Il a réussi à récupérer le ballon et il a pu terminer.

(Photo de Victor Wembanyama : Chandan Khanna / AFP via Getty Images)