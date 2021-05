REGARDER: Une voiture de rallye vient à quelques pouces de s’écraser sur les spectateurs lors d’un terrible accident de près en Russie

Une course de rallye en Russie a failli se terminer par une tragédie, car une voiture a failli entrer en collision avec des spectateurs après s’être écrasée à l’entrée d’un virage et se retourner plusieurs fois.

Les scènes inquiétantes se sont produites lors du rassemblement « pique-nique » dans la région de Leningrad, dans le nord de la Russie, où le conducteur Oleg Lozinsky a mal jugé un virage à grande vitesse.

Dérapant déjà à l’approche d’un virage rempli de spectateurs, la VW Golf de Lozinsky a coupé le flanc de la pente avant de tourner violemment dans les airs, manquant de peu la foule des fans.

Зрители de « Пикник », проходившего под Питером в эти выходные, чудом избежали травм и увечий, когда экипаж одного из автомобилей не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина прошла в считанных сантиметрах от людей. pic.twitter.com/AxlOfHQNf9 – Потапов Евгений (@ea_potapoff) 16 mai 2021

Après que la voiture se soit immobilisée sur ses roues, les spectateurs se sont précipités pour vérifier que l’équipage et les passants étaient indemnes.

Aucune blessure grave n’a été signalée, bien que Lozinsky aurait subi une commotion cérébrale alors que son navigateur s’en était sorti indemne.

Le chauffeur lui-même s’est interrogé sur le positionnement des spectateurs sur le parcours.

«Nous devons demander aux organisateurs pourquoi il n’y a pas de contrôle de sécurité sur la piste», Lozinsky a été cité un dicton après que les images de l’accident ont été largement partagées en ligne.

«Quand j’ai repris conscience, j’ai vu qu’après l’accident, les gens continuaient à se tenir au même endroit. J’ai montré la vidéo [to the organizers of the rally].

«Ils ont tout vu, mais il n’y a pas eu de réaction de leur part … Je suis juste content que personne n’ait été blessé, » il ajouta.

Peut-être sans surprise, la Golf de Lozinsky serait une radiation après le fracas, même si la plupart seront reconnaissants que des dégâts plus graves n’aient pas été causés.

