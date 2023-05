Regarder: Une violente tempête fait voler un canapé dans le ciel d’Ankara en Turquie

Lors d’un incident choquant signalé en Turquie, une violente tempête a fait voler des meubles dans le ciel d’Ankara, la capitale du pays. Les images, qui sont largement partagées sur les réseaux sociaux, montrent des vents violents faisant voler un canapé dans le ciel et frapper un autre bâtiment pendant une tempête.

La vidéo de la même chose a été partagée par une page Twitter connue sous le nom de Guru of Nothing. Dans la courte vidéo, on voit initialement un objet voler dans le ciel. Lorsque la caméra zoome, on se rend compte qu’il s’agit en fait d’un canapé. En quelques secondes, les vents violents forcent le canapé à heurter un autre bâtiment. Il n’est pas confirmé si quelqu’un a été blessé lors de l’incident.

Plusieurs canapés volant pendant une tempête à Ankara, en Turquie. pic.twitter.com/gWpzUuwDM8 – Gourou de rien (@GuruOfNothing69) 17 mai 2023

« Imaginez que vous regardez par la fenêtre et que vous voyez un canapé voler vers vous », a déclaré un utilisateur.

Une deuxième personne a ajouté : « Imaginez être frappé par un canapé volant… un mec. »

« besoin de refaire Aladdin avec un mode de transport mis à jour », a fait remarquer une personne.

« Seulement en Turquie hahaha », a commenté un internaute.

« J’adorerais m’asseoir sur ce canapé et ne jamais atterrir », a déclaré une personne.

Le 17 mai, Ankara a été témoin d’une violente tempête qui a fait beaucoup de ravages dans la ville. Le maire de la municipalité métropolitaine d’Ankara, Mansur Yavas, s’est adressé à Twitter pour informer les habitants des vents violents et des pluies et leur a demandé de prendre les précautions nécessaires. Dans un tweet, il a déclaré : « Selon les données obtenues de la météorologie, le vent à Ankara devrait atteindre jusqu’à 78 km/h. Je vous supplie d’agir ».

En réponse au maire, une personne a ajouté : « J’ai 50 ans et je n’ai jamais vu une telle tempête de ma vie. Le vent a soulevé toutes les gouttières et maintenant il pleut beaucoup. »

De nombreuses personnes ont également partagé des vidéos et des photos de la même chose sur les réseaux sociaux.