REGARDER | Un tremblement de terre peu profond fait 162 morts et des centaines de blessés sur l’île indonésienne de Java

Le tremblement de terre a renversé des bâtiments et provoqué des glissements de terrain sur l’île principale de Java, en Indonésie.

Selon les autorités, 162 personnes sont mortes, des centaines de blessés et d’autres portés disparus.

L’agence nationale indonésienne d’atténuation des catastrophes a déclaré que plus de 2 000 maisons avaient été endommagées.

Un tremblement de terre peu profond de magnitude 5,6 a tué au moins 162 personnes, faisant des centaines de blessés et d’autres disparus, lorsqu’il a renversé des bâtiments et provoqué des glissements de terrain sur l’île principale de Java, en Indonésie, ont indiqué des responsables.

Les médecins ont soigné des patients à l’extérieur après que le tremblement de terre, qui a été ressenti jusqu’à la capitale Jakarta, a laissé les hôpitaux de la ville de Cianjur, dans l’ouest de Java, sans électricité pendant plusieurs heures.

“J’ai le regret d’annoncer que 162 sont morts. 326 sont blessés, la plupart d’entre eux ayant subi des fractures après avoir été écrasés dans des ruines”, a déclaré Ridwan Kamil, gouverneur de la province la plus touchée de Java occidental, lors d’une conférence de presse dans une vidéo vue par l’AFP. Il a dit que la plupart des victimes étaient des enfants.

Adam, porte-parole de l’administration locale de la ville de Cianjur, qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu’un seul nom, a confirmé le bilan à l’AFP.

L’agence nationale indonésienne d’atténuation des catastrophes, BNPB, répertorie toujours le bilan à 62. En raison d’erreurs de comptage, les responsables ont proposé un nombre de morts extrêmement fluctuant après la catastrophe d’un stade indonésien le mois dernier.

Le BNPB a déclaré que 25 personnes étaient restées coincées sous les décombres alors que la mission de sauvetage s’étendait dans la nuit.

L’agence a déclaré que plus de 2 000 maisons avaient été endommagées et Kamil a déclaré que plus de 13 000 personnes avaient été emmenées dans des centres d’évacuation.

“Vous pouvez le voir vous-même, certains ont eu la tête, les pieds cousus à l’extérieur. Certains ont été stressés et ont commencé à pleurer”, a déclaré Kamil.

Kamil a déclaré que le courant avait été partiellement rétabli dans la soirée, sans préciser si cela signifiait par des générateurs ou une connexion à un réseau électrique.

Le tremblement de terre de l’après-midi était centré dans la région de Cianjur et les autorités locales avaient déclaré plus tôt que 700 personnes avaient été blessées, avertissant que le nombre de morts pourrait encore augmenter.

“Parce qu’il y a encore beaucoup de personnes coincées sur les lieux, nous supposons que les blessures et les décès augmenteront avec le temps”, a déclaré Kamil alors que les sirènes des ambulances retentissaient en arrière-plan.

Agus Azhari, 19 ans, était avec sa mère âgée dans la maison familiale lorsque leur salon a été détruit en quelques secondes, des parties des murs et du toit s’effondrant autour d’eux.

“J’ai tiré la main de ma mère et nous avons couru dehors”, a-t-il déclaré. “J’ai entendu des gens crier à l’aide autour de moi”, a déclaré Azhari à l’AFP.

La majorité des décès ont été comptés dans un hôpital, a déclaré le chef de l’administration locale de Cianjur, Herman Suherman, la plupart des victimes ayant été tuées dans les ruines de bâtiments effondrés.

Il a déclaré aux médias indonésiens que l’hôpital Sayang de la ville n’avait plus d’électricité après le séisme, empêchant les médecins d’opérer immédiatement les victimes.

Davantage d’agents de santé étaient nécessaires de toute urgence en raison du nombre écrasant de patients, a-t-il déclaré.

Les habitants ont transporté les victimes à l’hôpital dans des camionnettes et à moto, selon des images obtenues par l’AFP.

– ‘Etat d’urgence’ –

Ils ont été placés devant l’établissement alors que les habitants étendaient une bâche sur la route pour les corps.

Dans un autre établissement, l’hôpital Cimacan, des tentes vertes ont été érigées à l’extérieur pour un traitement de fortune, selon un journaliste de l’AFP sur les lieux.

Les victimes sont arrivées couvertes de sang, tandis que les parents cherchaient leurs enfants.

Kamil, le gouverneur, a déclaré que plusieurs glissements de terrain avaient coupé l’accès routier à certaines zones et que des bulldozers étaient utilisés pour les rouvrir.

Des magasins, un hôpital et un internat islamique de la ville ont été gravement endommagés, selon les médias indonésiens.

Des bâtiments effondrés et des débris bordaient les rues de Cianjur. La ville est située dans une zone vallonnée où de nombreuses maisons sont construites avec un mélange de boue et de béton.

“Les ambulances continuent d’arriver”, a déclaré Suherman.

“Il y a beaucoup de familles dans les villages qui n’ont pas été évacuées.”

Le chef de la police de Cianjur, Doni Hermawan, a déclaré que les autorités de Metro TV avaient sauvé une femme et un bébé d’un glissement de terrain, mais qu’une troisième personne qu’ils avaient trouvée était décédée des suites de leurs blessures.

– Jakarta secoué –

Le président français Emmanuel Macron a été le premier dirigeant mondial à présenter ses condoléances.

“L’Indonésie a été frappée ce matin par un tremblement de terre d’une force destructrice et mortelle. Pensées pour toutes les victimes”, a-t-il écrit.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a envoyé ses condoléances et a déclaré qu’Ottawa “se tient prêt à aider de quelque manière que ce soit”.

Le président indonésien Joko Widodo n’a pas encore répondu au séisme.

L’agence météorologique indonésienne a déclaré avoir enregistré 62 répliques à Cianjur après le séisme, avec des magnitudes allant de 1,8 à 4.

Aucune victime ou dégât majeur n’a été signalé à Jakarta, à trois heures de route.

Mayadita Waluyo, une avocate de 22 ans, a décrit comment les travailleurs paniqués ont couru vers les sorties des bâtiments à Jakarta lorsque le séisme a frappé.

“Je travaillais quand le sol sous moi tremblait. Je pouvais clairement sentir le tremblement”, a-t-elle déclaré.

L’Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la “ceinture de feu” du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.

Un séisme de magnitude 6,2 qui a secoué l’île de Sulawesi en janvier 2021 a tué plus de 100 personnes et laissé des milliers de sans-abri.