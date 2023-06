REGARDER: Un tout-petit s’enfuit avec un drapeau de coin lors d’un match de football féminin entre Cork City et DLR Waves

Dans une étrange tournure des événements, un match de football féminin en Irlande a été retardé après qu’un enfant en bas âge se soit enfui avec le drapeau du coin. Aussi irréel que cela puisse paraître, cet incident bizarre a eu lieu lors d’un match de football All-Island Cup entre Cork City et DLR Waves le 17 juin. Le match, qui se déroulait au Fermoy Football Club à Co Cork, en Irlande, a dû être arrêté. vers la 44e minute après qu’un bambin curieux ait décidé de sortir le drapeau de coin et de s’enfuir avec.

Le compte Twitter officiel du Cork City FC Women a également partagé des images de l’incident hilarant. « Cela s’est réellement produit, au fait », lit la légende.

Dans le clip viral, on peut voir le tout-petit s’approcher doucement du drapeau du coin avant que la curiosité ne prenne le dessus sur son jugement, le faisant sauter avec le drapeau. L’enfant n’arrêtait pas de balancer le mât du drapeau pour s’amuser. Les spectateurs peuvent être vus assis sur une partie inclinée du terrain en train de profiter du moment amusant.

Les footballeurs se sont alors approchés du bambin, lui demandant le drapeau. Le drapeau de coin est une partie importante du jeu sans laquelle le jeu ne peut pas continuer. Il est utilisé pour déterminer si le ballon est sorti pour un coup de pied de but, une remise en jeu ou un corner.

Lorsque le bambin a vu les joueurs s’approcher de lui, il a décidé de s’enfuir afin de protéger le drapeau capturé. Un homme, portant le maillot de Cork City, a finalement réussi à ramener le drapeau à sa place d’origine. Le jeu s’est ensuite poursuivi sans encombre.

À la fin du match, le Cork City FC Women a célébré sa victoire en partageant une photo des deux buteurs – Chloe Atkinson et Kiera Sena. « Les buteurs de nos premiers buts en All-Island Cup hier, Chloé et Kiera 18 et 16 respectivement …… l’avenir est prometteur », a tweeté le Cork City FC Women.

Le Cork City FC Women menait par deux buts à zéro lorsque l’incident dont on a tant parlé a eu lieu. Chloe Atkinson a marqué le premier but de son équipe à la 23e minute du match. Kiera Sena a doublé la mise pour son équipe 12 minutes plus tard. DLR Waves en a retiré un en seconde période, mais le Cork City FC Women a finalement réussi à vaincre ses adversaires.