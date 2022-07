REGARDER: Un plongeur nettoie la chaîne Penticton et publie une aventure sous-marine sur Youtube

Au lieu de prendre un flotteur relaxant sur le canal de Penticton comme des milliers de personnes le font chaque été, David Pennylegion plonge gratuitement pour nettoyer leurs dégâts et filme toute l’aventure sous-marine.

Le chasseur de trésors sous-marin nettoie le fond de la rivière Okanagan depuis quelques années maintenant, trouvant des téléphones portables, des lunettes de soleil, des caddies, de nombreuses canettes et plus encore. Il poste les plongées sur sa chaîne Youtube Peaks & Plunges.

Chaque fois qu’il trouve un téléphone ou des lunettes de soleil, il essaie de le rendre à son propriétaire légitime et a plutôt réussi. Il a trouvé un téléphone portable bleu dans un étui étanche samedi et espère trouver le propriétaire légitime.

“J’essaie de rendre tous les objets perdus aux gens parce que, soyons réalistes, c’est nul de perdre des centaines ou des dollars de biens.”

Pennylegion a nettoyé beaucoup de plastique, de verre, de balles de golf et d’autres déchets.

“Je fais cela parce que nous avons l’une des remontées de saumon les plus importantes à venir”, a-t-il déclaré avant son plongeon du dimanche. Le chenal peut contenir des dizaines de milliers de saumons par an, ce qui signifie des centaines de milliers d’œufs.

“Mais pour pondre ces œufs, ils doivent être à l’aise et en bonne santé”, a déclaré Pennylegion.

« Ces saumons meurent à la fin de l’année et restaurent la nutrition du sol ici. C’est pourquoi je nettoie le canal.

On peut le voir plonger aujourd’hui (dimanche) vers midi.

Flotter sur le canal est l’une des meilleures choses à faire à Penticton en été.

Et juste au cas où quelqu’un se poserait la question, la longueur totale de 6,4 km du canal du lac Okanagan au lac Skaha dure un peu plus d’une heure et demie en ce moment.

L’eau est très haute pour cette période de l’année et coule très vite.

Dans deux des vidéos de Pennylegion, il remarque que le débit de la rivière est rapide, ce qui rend la récupération des ordures un peu plus difficile.

Plusieurs flotteurs qui avaient attaché leurs flotteurs ensemble ont eu des ennuis aux piliers du pont de la station-service SuperSave à Green Mountain Road. Le sauvetage rapide d’une famille de 10 personnes a eu lieu le 11 juillet.

