REGARDER: Un nouvel angle du but refusé de Manchester United contre Arsenal règle le débat sur le hors-jeu

Un nouveau clip du but refusé de Manchester United contre Arsenal lors de leur match de Premier League a fait surface sur les réseaux sociaux. Les images montrent clairement que la décision d’exclure le but était correcte. Le nouvel angle se concentre spécifiquement sur le mouvement du défenseur d’Arsenal Gabriel. Dans la vidéo, Gabriel semblait prêt à suivre Alejandro Garnacho de Manchester United alors qu’il vérifiait pour créer un piège hors-jeu. Le pari du défenseur brésilien de réussir un piège de hors-jeu lui a valu le respect de plusieurs fans sur les réseaux sociaux. Le but refusé s’est avéré assez coûteux puisque Manchester United a dû concéder une défaite 3-1 contre Arsenal.

En parlant à Sky Sports, le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré : « Ce n’est pas un hors-jeu. C’est tellement clair et évident. L’entraîneur néerlandais a estimé qu’ils avaient plus d’une décision contre eux dans le match et après un certain temps, ils ont fini par encaisser deux buts, ce qui à son avis n’était pas juste. « C’est comme ça et il faut l’accepter », a-t-il déclaré.

À la 88e minute du match, Alejandro Garnacho s’est glissé à travers la défense des Gunners pour donner l’avantage à Manchester United. Cependant, le moment de joie des Diables Rouges a été de courte durée puisque l’arbitre assistant vidéo (VAR) a annulé le but. L’arbitre Anthony Taylor a été informé que Garnacho était hors-jeu lors de la préparation du mouvement. Le refus du but a provoqué une réaction violente de la part du camp de Manchester United, laissant l’entraîneur Erik ten Hag totalement exaspéré.

Manchester United a connu un bon départ à l’Emirates Stadium après avoir marqué le premier but du choc. Marcus Rashford a brillamment battu le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale à la 27e minute. Arsenal n’a pas tardé à répondre avec un égaliseur dès la minute suivante. C’est Martin Odegaard qui a inscrit le but crucial pour les hommes de Mikel Arteta.

Manchester United a marqué son deuxième but dans les dernières minutes, mais le VAR l’a refusé. C’est Declan Rice qui a donné l’avantage aux hôtes à la fin de la 96e minute du match. Cinq minutes plus tard, l’attaquant brésilien Gabriel Jesus a ajouté un autre but à Arsenal, scellant une louable victoire 3-1 devant ses supporters locaux. La défaite a laissé Manchester United en difficulté à la 11e place du classement de la Premier League. Ils ont jusqu’à présent récolté six points en quatre matches de Premier League. Arsenal, en revanche, occupe la cinquième place du tableau des points de la Premier League.