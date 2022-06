REGARDER | Un nageur américain sauvé de façon spectaculaire par un entraîneur après s’être évanoui dans la piscine aux Championnats du monde aquatiques

La nageuse artistique Anita Alvarez s’est évanouie lors d’une compétition aux Championnats du monde aquatiques.

Son entraîneur, Andrea Fuentes, a sauté dans la piscine pour la sauver car “les sauveteurs ne le faisaient pas”.

Fuentes a déclaré qu’Alvarez “va très bien” maintenant et qu’il pourrait encore participer à un prochain événement par équipe.

La nageuse artistique américaine Anita Alvarez a été sauvée de façon spectaculaire après s’être évanouie alors qu’elle participait aux Championnats du monde aquatiques à Budapest.

Par Agence France-Presse, Alvarez, 25 ans, a terminé sa routine lors de la finale libre en solo mercredi soir avant de perdre connaissance et de sombrer au fond de la piscine de compétition.

Son entraîneur, Andrea Fuentes, a sauté à l’eau dans son t-shirt et son short pour sauver le nageur “parce que les sauveteurs ne le faisaient pas”, a-t-elle déclaré. Journal espagnol Marca.

Des photographies du sauvetage et des visages désemparés des personnes qui regardent au bord de la piscine ont depuis fait leur tour en ligne.

“J’avais peur parce que j’ai vu qu’elle ne respirait pas, mais maintenant elle va très bien”, a déclaré Fuentes, selon Marca.

L’entraîneur a déclaré à la radio espagnole que le sauvetage “avait duré une heure entière”, selon l’AFP.

“J’ai dit que les choses n’allaient pas, je criais aux sauveteurs d’entrer dans l’eau, mais ils n’ont pas compris ce que j’ai dit ou ils n’ont pas compris”, a déclaré Fuentes, selon le point de vente. “Je suis allé aussi vite que j’ai pu, comme s’il s’agissait d’une finale olympique.”

Elle a également fourni une mise à jour via le USA Artistic Swimming compte Instagram sur Jeudi matin.

“Anita va bien – les médecins ont vérifié tous les paramètres vitaux et tout est normal : rythme cardiaque, oxygène, taux de sucre, tension artérielle, etc. Tout va bien. Nous oublions parfois que cela se produit dans d’autres sports de haute endurance. Marathon, cyclisme, cross pays… nous avons tous vu des images où certains athlètes n’atteignent pas la ligne d’arrivée et d’autres les aident à y arriver”, a-t-elle écrit en légende à côté d’une photo d’Alvarez.

“Notre sport n’est pas différent des autres, juste dans une piscine, nous repoussons les limites et parfois nous les trouvons. Anita se sent bien maintenant et les médecins disent aussi qu’elle va bien”, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’Alvarez discutera avec les médecins si elle peut continuer à participer à un prochain événement par équipe.

Selon la BBC, ce n’est pas la première fois qu’Alvarez s’évanouit dans la piscine pendant la compétition. Elle a perdu connaissance à la suite d’une routine lors d’une qualification olympique à Barcelone l’année dernière et a également été sauvée par Fuentes à l’époque, selon le point de vente.