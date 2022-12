REGARDER | Un mort et une douzaine de disparus après une explosion résidentielle à Jersey

Une fuite de gaz est soupçonnée d’être à l’origine de l’explosion qui a rasé un immeuble de trois étages à Jersey.

L’explosion s’est produite vers 04h00 samedi.

Une personne a été tuée et une dizaine de personnes sont portées disparues.

Une personne a été tuée et plusieurs autres portées disparues après qu’une explosion “dévastatrice” a détruit samedi un immeuble de trois étages à Jersey, ont annoncé les autorités.

Une fuite de gaz a été soupçonnée d’être à l’origine de l’explosion vers 04h00 dans la capitale portuaire de l’île anglo-normande, St Helier.

Les images des caméras de sécurité ont montré une boule de feu engloutissant le bâtiment au bord de la baie, suivie d’une épaisse fumée, et les fenêtres des résidents à proximité ont tremblé.

“Ma chambre a été secouée par l’explosion avec les fenêtres qui claquaient, ce qui était très énervant”, a déclaré Daniel Hunt, un administrateur de données de 19 ans qui vit de l’autre côté de la baie.

Le fournisseur de gaz de Jersey, Island Energy, a déclaré qu’il travaillait avec les pompiers pour comprendre ce qui s’était passé.

L’incendie a été éteint mais les services d’urgence effectuaient “d’importants travaux” sur les lieux, et l’opération de sauvetage pourrait prendre des jours, a indiqué la police.

Les équipes de pompiers se sont mobilisées après que des habitants ont signalé une odeur de gaz, a déclaré le chef de la police de Jersey, Robin Smith, aux journalistes.

“Nous avons un immeuble de trois étages qui s’est complètement effondré – décrit du point de vue de la démolition comme une crêpe qui est tombée presque tout droit”, a-t-il déclaré.

“Il y a aussi des dégâts dans un bâtiment voisin, un autre immeuble que les pompiers doivent sécuriser. C’est une scène assez dévastatrice, je regrette de le dire.”

Smith a déclaré qu'”une douzaine” de personnes étaient portées disparues, “mais vous comprendrez également que ce nombre peut fluctuer”.

Des “ressources spécialisées” ont été mobilisées pour retrouver toute personne coincée dans les décombres, selon la police, aidée par une équipe urbaine de recherche et de sauvetage du sud de l’Angleterre.

Une personne est décédée et deux autres ont été transportées à l’hôpital, a déclaré Smith, les décrivant comme des “blessés ambulants”.

La ministre en chef de Jersey, Kristina Moore, a exprimé ses condoléances et a déclaré que les résidents déplacés par l’explosion avaient été trouvés pour rester.

“Cela va prendre quelques jours et nous tiendrons tout le monde au courant et pleinement informé, et nous ferons de notre mieux pour nous assurer que tout le monde est correctement pris en charge”, a-t-elle déclaré.

L’incident couronne une semaine tragique pour Jersey, une dépendance de la Couronne britannique ne faisant pas partie du Royaume-Uni, dont l’économie repose sur la banque, le tourisme et la pêche.

Vendredi, les garde-côtes ont abandonné les recherches de trois pêcheurs de Jersey portés disparus depuis près de 36 heures après que leur bateau a heurté un navire de fret et coulé.

Le capitaine Michael Michieli et deux membres d’équipage ont disparu tôt jeudi lorsque leur navire en bois de 18 mètres est entré en collision avec le Commodore Goodwill au large de Jersey.

Son collègue pêcheur William Jackson a déclaré que son ami Michieli était “probablement l’un des pêcheurs les plus en vue de l’île et de la communauté”.

“J’étais juste choqué, absolument choqué”, a-t-il déclaré à BBC Jersey.

Le Commodore Goodwill appartient à Condor Ferries, dont les bureaux de Jersey se trouvent près de l’immeuble détruit.