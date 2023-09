Regarder : Un missile ukrainien aurait frappé le QG naval russe en Crimée au milieu d’une contre-offensive

Les forces ukrainiennes ont poursuivi leur attaque contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée occupée par une deuxième attaque en autant de jours dans la région alors que Kiev cherche à frustrer les forces russes avant l’hiver prochain.

Une vidéo a capturé les conséquences de la frappe dévastatrice de vendredi, montrant de vastes colonnes de fumée noire s’élevant du QG de la flotte de la mer Noire. Selon Reuters, l’Ukraine s’est attribuée le mérite de l’attaque de samedi, avant une deuxième frappe que les responsables russes ont également attribuée aux forces ukrainiennes.

Mikhaïl Razvojaev, le gouverneur de Sébastopol nommé par la Russie, a affirmé que la ville avait activé ses défenses aériennes samedi pour lutter contre une attaque à la roquette. Aucun responsable ukrainien ne s’est encore attribué le mérite de la deuxième attaque.

Razvozhayev a déclaré que les débris d’une roquette sont tombés dans la baie voisine de Sukharnaya, perturbant le trafic des navires à passagers pour la journée, mais les services d’urgence ont quitté les lieux, selon l’agence de presse russe TASS. Il n’a pas révélé si l’attaque à la roquette avait réussi à endommager des infrastructures ou des cibles vitales – beaucoup moins de détails que ceux fournis après l’attaque de vendredi, qui a entraîné la disparition d’un militaire mais aucune victime après que les défenses russes ont affirmé avoir abattu cinq missiles.

Les débris sont tombés près de la jetée de la baie de Sukharnaya, où la Russie stocke un certain nombre de ses navires militaires et sous-marins, a rapporté le New York Times.

Plus tôt samedi, la ville avait conseillé aux automobilistes et aux transports en commun de rester à l’écart du centre-ville et de se réfugier en cas d’alerte aux raids aériens, mais Razvozhayev a mis fin à l’alerte aux missiles en début d’après-midi.

La contre-offensive très attendue de l’Ukraine, lancée plus tôt cette année après le dégel hivernal, a progressé lentement et a suscité des critiques de la part de certains en Occident.

Malgré ces inquiétudes, les États-Unis ont promis cette semaine une aide supplémentaire à l’Ukraine, en signe de leur engagement total en faveur de la défense du pays et de ses efforts pour maintenir sa souveraineté.

L’Ukraine a donc fait une nouvelle tentative, plus désespérée, pour tenter de frapper les lignes d’approvisionnement et la structure de soutien de la Russie afin d’émousser les efforts offensifs à mesure que l’hiver s’installe, moment auquel les responsables des deux camps anticipent un ralentissement des combats.

Le premier hiver de la guerre a vu une baisse des combats globaux et des efforts plus ciblés, en particulier autour de la ville de Bakhmut, qui a changé de mains entre les deux camps au moins deux fois jusqu’à présent. Cette semaine a été marquée par des attaques à la périphérie de Bakhmut, qui a une valeur stratégique limitée mais une immense valeur symbolique pour quiconque peut la détenir.

L’armée de l’air ukrainienne a frappé la semaine dernière des cibles navales et des infrastructures portuaires, a rapporté la BBC. La frappe de la semaine dernière a également endommagé un sous-marin et un navire de guerre russes.

« Avec une série d’attaques de drones soigneusement calibrées au cours des dernières semaines sur et autour de la Crimée et plus profondément en Russie, l’Ukraine a érodé les lignes rouges de Poutine selon lesquelles la Russie était interdite aux frappes de Kiev », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting. et un ancien officier de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à Fox News Digital.

« Zelensky veut continuer, sonder les véritables lignes rouges de Poutine », a-t-elle expliqué. « Nous nous trouvons actuellement à un moment crucial dans ce conflit. »