Un homme au gilet violet vient et me frappe, et je suis immédiatement attrapé par derrière par plusieurs agents et arrêté. pic.twitter.com/ChRir1ZFmz

Elston a déclaré qu’il avait capturé les images sur son smartphone après que sa pancarte et sa caméra corporelle aient été volées par les assaillants. Il a déclaré que l’agression initiale comprenait des coups de poing au visage et à l’arrière de la tête. Son avant-bras a été cassé à cause de coups bloquants avec les cônes de signalisation, et il a eu une veine éclatée dans la main et une grosse lèvre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy