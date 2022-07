REGARDER | Un homme sauve une fillette de 6 ans d’une maison entièrement engloutie par les flammes, un « lagon noir » de fumée

Nicholas Bostic, 25 ans, conduisait lorsqu’il a remarqué qu’une maison prenait feu à Lafayette, dans l’Indiana.

Il s’est arrêté et a couru à l’intérieur pour trouver quatre personnes endormies et les a aidées à évacuer.

Bostic est retourné dans la maison complètement englouti par les flammes après avoir appris qu’un enfant de 6 ans était toujours à l’intérieur.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Nicholas Bostic, un homme de 25 ans de Lafayette, Indiana, est reconnu comme un héros local pour ses actions rapides qui ont sauvé cinq enfants lundi, dont une fille de 6 ans, qui était alors coincée dans une maison engloutie par les flammes et remplie d’un “lagon noir” de fumée, selon le département de police de Lafayette.

“Sans les actions de Nick, ces enfants ne seraient pas en vie aujourd’hui”, a déclaré à Insider le chef Richard Doyle du service d’incendie de Lafayette.

Dans des images dramatiques publiées sur Instagram par le département de police de Lafayette, on peut voir des pompiers se préparer à la hâte à entrer dans la maison en feu après avoir appris qu’un enfant de 6 ans était toujours à l’intérieur. Mais avant qu’ils ne puissent faire une tentative de sauvetage, Bostic est sorti de l’arrière de la maison, visiblement épuisé, avec une fille en pleurs dans ses bras.

Une publication partagée par Lafayette Police (IN) (@lafayetteinpd)

La police a qualifié ses actions d'”héroïques” dans un communiqué de presse et a déclaré que Bostic serait honoré lors d’un match de baseball local. d’un danger aussi périlleux », a écrit la police. L’implication de Bostic était un hasard. Selon la police, il passait devant la maison vers 00 h 26, heure locale, lorsque Bostic a remarqué un petit incendie. Le chef Doyle a déclaré que l’incendie s’était limité au porche lorsque son service a reçu le premier appel d’un voisin.

“Il s’est immédiatement arrêté sur la chaussée, a fait marche arrière, a fait demi-tour et s’est engagé dans l’allée”, a écrit le département de police de Lafayette dans un communiqué de presse.

Les autorités ont déclaré que Bostic ne pouvait pas appeler le 911, alors il s’est immédiatement précipité à l’arrière de la maison pour entrer. Vers 12 h 30, un voisin d’en face appelle le feu.

Une fois à l’intérieur, Bostic a crié et n’a entendu aucune réponse, lui faisant d’abord penser que tout le monde avait été évacué. Mais le jeune homme de 25 ans n’a pris aucun risque, a déclaré la police, et a enquêté plus avant.

Quand il est monté à l’étage, Bostic a trouvé quatre enfants âgés de 1 à 18 ans, endormis, selon Doyle. Mais son effort de sauvetage n’était pas terminé. Après avoir appris qu’une fillette de 6 ans était coincée à l’intérieur, Bostic s’est précipité dans la maison qui était désormais “pleinement impliquée” dans l’incendie, a déclaré Doyle.

“La maison de notre moteur n’était qu’à quelques pâtés de maisons, mais les incendies peuvent augmenter très rapidement”, a-t-il déclaré. Bostic a commencé sa recherche à l’étage mais n’a pas pu trouver l’enfant. Lorsqu’il a tenté de redescendre, il a été confronté à un “” lagon noir “de fumée”, lui faisant penser qu’il serait impossible de descendre, a écrit la police.

Bostic s’est alors déplacé vers une fenêtre à l’étage pour quitter la maison jusqu’à ce qu’il entende le cri d’un enfant en bas.

“Il savait qu’il était là pour faire sortir cet enfant, et même si le feu et la fumée en bas l’effrayaient, il n’abandonnait pas”, a écrit la police. Bostic a enroulé sa chemise autour de sa bouche et de son nez et est descendu essentiellement aveugle.

“Il l’a décrit comme si noir qu’il ne pouvait même rien voir devant lui, et la chaleur du feu lui donnait l’impression d’entrer dans un four”, a déclaré la police.

Bostic a rampé jusqu’au bruit des pleurs et a trouvé la jeune fille.

En raison de la fumée noire, il n’a pas pu trouver rapidement la porte arrière de la maison. Bostic a été contraint de monter à l’étage et de sortir par une fenêtre du deuxième étage, ont écrit les autorités.

“Dans sa hâte, la jambe de l’enfant s’est activée dans le cordon de traction des stores”, a déclaré la police. “Nicholas a reconnu qu’il se précipitait et s’est calmé. Il a démêlé la ficelle et a sauté de la fenêtre en s’assurant d’atterrir du côté où il ne tenait pas l’enfant.”

Les images de Bodycam montrent Bostic clairement essoufflé et épuisé. Il a souffert d’une grave inhalation de fumée et s’est cassé le bras, a déclaré Doyle. UN Page GoFundMe a été créé par son cousin.

La source de l’incendie fait l’objet d’une enquête, mais il semble qu’il s’agisse d’un accident, selon Doyle. Le chef des pompiers n’a pas pu dire où se trouvaient les parents des enfants à l’époque. “Mais c’est au sommet de cette échelle.” Les premiers intervenants découragent généralement les gens de courir à l’intérieur d’une maison en feu. Mais dans ce cas, les actions de Bostic ont sauvé des vies et ont illustré comment les gens doivent toujours être prêts à répondre aux situations d’urgence et disposer d’un système d’alerte précoce tel qu’un détecteur de fumée, a déclaré Doyle.

Alors que le personnel d’urgence soignait Bostic, l’homme pouvait être entendu dans la vidéo demander: “S’il vous plaît, dites-moi que le bébé va bien.”

La jeune fille a subi des blessures mineures, a déclaré Doyle, et a été rapidement libérée de l’hôpital.

“Tu as bien fait, mec”, a déclaré un premier intervenant.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.