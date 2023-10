REGARDER | Un homme arrêté après avoir percuté un commissariat de police alors qu’il faisait exploser « Bienvenue dans la jungle »

Un homme a été arrêté après avoir délibérément conduit sa voiture dans une salle de la police du New Jersey alors qu’il diffusait la chanson « Welcome to the Jungle » des Guns N’ Roses.

L’incident, filmé, montre le moment où le véhicule s’est écrasé dans la salle de la brigade de police avec John Hargreaves, 34 ans, sortant de la voiture peu de temps après, les mains en l’air en signe de célébration apparente. Il a manqué de peu de heurter un policier qui s’était éloigné de son bureau quelques instants auparavant, WFMZ-TV a rapporté.

Peu avant l’incident, Hargreaves aurait déjà percuté la porte de garage d’une maison privée, selon le Procureur du comté de Warren. Il fait face à un total de 10 chefs d’accusation, dont cambriolage, terrorisme, méfait criminel, harcèlement et possession d’arme.