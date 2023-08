REGARDER : Un fan saoudien offre une montre Rolex chère à Fabinho, la star d’Al Ittihad la lâche quelques secondes plus tard !

Bien qu’il soit souvent vu que les joueurs de football offrent leurs maillots, kits et autres effets personnels aux fans, c’est rarement l’inverse. Mais ce n’est pas le cas en Arabie Saoudite où non seulement les clubs, mais même les supporters ont les poches pleines. Récemment, une vidéo d’un fan offrant à l’ancien milieu de terrain de Liverpool Fabinho une Rolex en or a circulé sur les réseaux sociaux. Assez hilarant, la signature estivale d’Al Ittihad a accidentellement laissé tomber la montre quelques secondes après avoir mis la main sur le cadeau coûteux.

La vidéo est devenue virale après la victoire 3-0 de Fabinho Al Ittihad sur Al Raed le lundi 14 août. Les champions en titre de la Saudi Pro League ont eu une incroyable fenêtre estivale au cours de laquelle ils ont signé Karim Benzema du Real Madrid, N’Golo Kante de Chelsea et Fabinho. de Liverpool.

Comme on le voit dans la vidéo, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de l’AS Monaco est apparu un peu choqué lorsqu’il a été approché par un fan. Le supporter saoudien a été tellement impressionné par le joueur qu’il a fini par offrir à Fabinho une Rolex en or chère après le match.

Transfer News LIVE, 15 août : Al-Hilal confirmera la signature de Neymar aujourd’hui, le Real Madrid dévoile Kepa Arrizabalaga

Curieusement, juste au moment où le joueur brésilien partait après avoir reçu le cadeau, la montre est tombée de ses bras.

Montre:

Depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en janvier, de nombreuses superstars ont déménagé au Moyen-Orient. Benzema et Kante ont été suivis par Roberto Firmino et Fabinho.

Désormais, Neymar semble être le dernier grand nom lié au club saoudien d’Al Hilal qui a déjà signé Sergio Milinkovic Savic, Kalidou Koulibaly et Ruben Neves, entre autres.

A LIRE AUSSI| Mohamed Salah rejoint Karim Benzema ? Liverpool Star donne le «feu vert» au déménagement d’Al Ittihad: rapports

Pendant ce temps, Al Ittihad a commencé sa défense du titre sur une note gagnante, tandis qu’Al Nassr de Ronaldo a perdu 2-1 contre Al Ettifaq de Jordan Henderson.

L’équipe de Fabinho sera la prochaine en action contre Al Ta’ee le 19 août.