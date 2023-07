REGARDER: Un fan offre le maillot du Real Madrid à Carlos Alcaraz après sa victoire sur Holger Rune à Wimbledon 2023

Le numéro 1 mondial et numéro un mondial de Wimbledon, Carlos Alcaraz, a scellé sa place en demi-finale de la prestigieuse compétition majeure sur gazon mercredi avec sa victoire en deux sets contre le Dane Holger Rune. L’Espagnol de 20 ans a écarté le défi de Rune 7-6, 6-4, 6-4 alors qu’il surclassait son adversaire danois pour organiser un affrontement en quatre derniers contre Daniil Medvedev.

Lorsque l’Espagnol signait des autographes après le match, un fan a présenté au joueur vedette un maillot du Real Madrid, que le joueur de 20 ans a accepté avec une immense gratitude en lui serrant la main et en le remerciant pour le cadeau.

Bien qu’il soit né à El Palmar, à environ 250 km de Madrid, la capitale espagnole, le numéro 1 mondial est un grand fan du Real Madrid, qui est sans aucun doute la royauté du football.

Los Blancos, comme on les appelle affectueusement en raison de leurs kits blancs classiques, est l’équipe la plus titrée d’Europe avec un record inégalé de 14 titres en UEFA Champions League dans leur glorieuse histoire.

Idole du tennis d’Alcaraz et 22 fois champion du Grand Chelem, Rafael Nadal est un grand fan des Merengues et a été photographié au Santiago Bernabeu lors des matchs du Real Madrid.

Alcaraz devrait affronter Daniil Medvedev en demi-finale de l’édition 2023 des All England Championships alors qu’il cherche à atteindre une première finale à Wimbledon. Alors que le champion en titre et septuple vainqueur du titre Novak Djokovic affronte l’Italien Jannik Sinner lors des quatre derniers matchs du simple messieurs à SW19.

La star tunisienne Ons Jabeur, qui a vengé sa défaite finale de 2022 avec une victoire impressionnante sur la titulaire Elena Rybakina en quarts de finale, devrait affronter Aryna Sabalenka en demi-finale du simple féminin, tandis que Marketa Vondrousova, non tête de série, affrontera Elina Svitolina, qui a évincé la joueuse féminine la mieux classée Iga Swiatek en quarts de finale de l’événement au All England Lawn Tennis and Croquet Club.