REGARDER | Un énorme incendie ravage un immeuble du centre de Sydney

Un incendie massif a ravagé une fabrique de chapeaux abandonnée dans le centre de Sydney et a forcé les services d’urgence à évacuer les personnes des immeubles d’habitation à proximité avant que les pompiers ne maîtrisent l’enfer, sans qu’aucune victime ne soit signalée.

Plus de trente camions de pompiers et 120 pompiers ont combattu l’incendie dans le bâtiment de sept étages près de la gare centrale de Sydney jeudi après-midi, selon le commissaire par intérim des incendies et sauvetage de la Nouvelle-Galles du Sud, Jeremy Fewtrell.

Selon Nouvelles du ciel des centaines de personnes ont été évacuées et aucun blessé n’a été signalé.