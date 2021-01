REGARDER: un correspondant de l’AP bousculé par des manifestants de MAGA qui l’ont pris pour un provocateur d’Antifa

Une vidéo dramatique filmée lors d’une violente manifestation pro-Trump devant le bâtiment du Capitole montre un correspondant de l’AP en train d’être harcelé par des manifestants suspects, qui l’ont apparemment pris pour un infiltré d’Antifa.

La vidéo, qui ajoute une perspective supplémentaire à l’image du déroulement de l’invasion de la législature fédérale américaine, a été publiée jeudi par le photographe de l’Associated Press Julio Cortez.

Cela montre le moment où son collègue, John Minchillo, a été abordé par des partisans de Trump lors d’un rassemblement tendu près des marches menant au bâtiment du Capitole.

Dans la vidéo, Minchillo est montré vêtu de vêtements noirs, d’un masque à gaz et d’un casque, lorsque des militants de MAGA le confrontent physiquement, le saisissant par les sangles de son badge de presse. Ils ont bousculé le journaliste pendant un certain temps avant de le pousser directement dans une personne debout sur un mur latéral. Les deux tombent alors dans l’herbe sous le mur.

À ce stade, un autre organisateur intervient, identifiant Minchillo comme un membre de la presse et non d’Antifa, le mouvement de gauche radicale que les partisans de droite de Donald Trump considèrent comme leurs ennemis jurés. L’organisateur dit aux autres manifestants de remettre la caméra de Minchillo et demande à quelqu’un de l’escorter.

Scènes de la foule violente qui a violé le Capitole, mercredi 6 janvier 2021 à #Washington. Comme #Congrès se prépare à affirmer #PresidentElectBiden, des milliers de personnes se sont rassemblées pour montrer leur soutien à #PresidentTrump. @AP @AP_Images 📸 / moi pic.twitter.com/yTPzE8G8Nf – John Minchillo (@johnminchillo) 7 janvier 2021

La manifestation s’est finalement intensifiée, avec des activistes par effraction dans le bâtiment du Capitole et des affrontements avec la police du Capitole. Cinq personnes ont perdu la vie lors des événements de mercredi, dont une manifestante pro-Trump qui a été abattue par la police dans le siège de la législature américaine, et un policier, qui a succombé jeudi aux blessures qu’il a subies en répondant aux émeutes.

