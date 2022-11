REGARDER | Un convoi russe a volé un train de parc d’attractions en Ukraine et l’a chassé, selon un conseiller

Des soldats mènent un exercice militaire à Moscou, en Russie, le 1er septembre 2022. (Ministère russe de la Défense / Handout/Agence Anadolu via Getty Images)

Un convoi russe a été filmé emmenant un manège pour enfants hors de Kherson, a déclaré un conseiller ukrainien.

Le conseiller politique Anton Gerashchenko a déclaré lundi que les Russes avaient “volé” l’attraction.

La Russie retirerait certaines de ses forces de Kherson occupée.

Selon le conseiller politique ukrainien Anton Gerashchenko, des Russes fuyant la région ukrainienne de Kherson ont été filmés emportant avec eux un train dans un parc d’attractions.

“Nous sommes déjà habitués aux machines à laver. Mais ils sont passés au niveau supérieur”, a tweeté Gerashchenko lundi, faisant référence à précédent rapports que des soldats russes ont pillé des machines à laver, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, des bijoux, des motos, des jouets pour enfants et des ordinateurs dans des maisons civiles en Ukraine. Gerashchenko est conseiller au ministère ukrainien de l’Intérieur.

Les Russes ont “évacué” (volé) un train pour enfants de Kherson. Pas seulement les monuments et les cendres de Potemkine.

Le clip était à l’origine publié sur TikTok par l’utilisateur @alenakherson, et a ensuite été téléchargé par le média ukrainien Obozrevatel, ou l’observateur, sur son Canal de télégramme. Insider n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité du clip.

Le poste vient comme l’Ukraine a accusé la Russie lundi de piller des maisons vides dans la ville de Kherson et de déguiser ses troupes en civils pour se préparer à des combats dans les rues. Au cours de la semaine dernière, la Russie a retiré une partie de ses forces du nord-ouest de Kherson, alors que l’Ukraine lance une contre-offensive pour reprendre la région, selon un Évaluation du vendredi par l’Institute for the Study of War, ou ISW.

On ne sait toujours pas si les troupes russes resteront pour défendre la ville de Kherson, une plaque tournante majeure située sur le fleuve Dnipro, a déclaré l’ISW. L’ISW a noté que certaines unités d’élite russes seraient toujours en activité à l’ouest du fleuve, bien que Kirill Stremousov, un responsable installé à Moscou qui dirige la ville occupée, ait indiqué que les troupes russes se retireraient et se regrouperaient à l’est du fleuve.

Le président russe Vladimir Poutine a a également appelé les civils de Kherson à évacuer la régionmais les responsables ukrainiens craignent toujours que le les rumeurs d’un retrait pourraient être un piège pour les forces avancées de Kyiv.