Regarder: Un avion de la marine américaine entre en collision avec un oiseau et s’écrase

L’armée américaine a publié des images dramatiques du cockpit du moment où un avion d’entraînement est entré en collision avec un oiseau et s’est écrasé au Texas. Diffusée un an après l’incident du 19 septembre 2021, la vidéo a été prise depuis un T-45C Goshawk de l’US Navy alors qu’un instructeur et un élève s’approchaient d’une piste lors d’un entraînement de routine. Soudain, un gros oiseau apparaît en vue et frappe l’avion. Alors que les alarmes retentissent en arrière-plan, quelqu’un dans le cockpit peut être entendu dire “urgence, nous essayons d’atteindre la piste” avant que l’avion ne plonge et ils déclarent, “nous n’allons pas y arriver; nous allons éjecter.” Après leur éjection, l’avion s’est écrasé dans une banlieue de Lake Worth, au Texas, endommageant trois maisons. Bien que les aviateurs aient été blessés, il n’y a eu aucun décès. Des incidents similaires ont également été enregistrés au Canada. Selon la base de données sur les incidents d’aviation de Transports Canada, un avion de chasse CF-18 canadien « a signalé un impact d’oiseau lors de son atterrissage sur la piste 24 » à l’aéroport international de Montréal-Mirabel le 7 juillet 2021. Un impact d’oiseau était également susceptible d’être responsable d’un accident du 17 mai. , accident de 2020 qui a tué un membre de l’équipe des Snowbirds et blessé un pilote.

