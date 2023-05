REGARDER | Un avenir sans voiture : le tunnel cyclable le plus long d’Europe vise à réduire le trafic dans cette ville norvégienne

Bergen, en Norvège, a ouvert le plus long tunnel piétonnier et cyclable construit à cet effet au monde.

Le tunnel de 2,9 km a été ouvert au public avec une course en tunnel et une course cycliste le 15 avril. Il faut environ 10 minutes à vélo et 30 à 45 minutes à pied.

Son objectif est de permettre à un plus grand nombre de personnes de choisir plus facilement le vélo et la marche plutôt que la voiture.

Connu sous le nom de Fyllingsdalstunnelen, le tunnel traverse la montagne Løvstakken dans la ville du sud-ouest de la Norvège, reliant les zones résidentielles de Fyllingsdalen et Mindemyren. Les cyclistes peuvent continuer jusqu’au centre de Bergen en empruntant les itinéraires existants.

Le tunnel Fyllingsdal et le reste de la piste cyclable vers le centre-ville de Bergen sont financés par la Miljøløftet (promesse environnementale) soutenue par l’État.

Non seulement cela pourrait aider à réduire le trafic dans la ville, mais cela pourrait également aider à réduire les émissions de réchauffement de la planète et la pollution malsaine.

La distance totale du parcours – de Fyllingsdalen à Festplassen dans le centre-ville – est de 7,8 kilomètres, ce qui prend environ 25 minutes à vélo. Actuellement, faire du vélo entre ces zones prend environ 40 minutes.

Le tunnel sera-t-il vraiment le plus long du monde ?

Le tunnel cyclable de Bergen a été présenté comme le plus long du monde, mais il comporte quelques mises en garde.

Le tunnel de Snoqualmie près de Seattle, aux États-Unis, mesure 3,6 km de long. Cependant, il reprend un tunnel ferroviaire abandonné, il n’a donc pas été construit à cet effet.

Le tunnel cyclable de Fyllingsdal est donc le deuxième plus long au monde et le plus long construit à cet effet.

Parallèle à la nouvelle ligne de métro léger qui a ouvert ses portes en novembre, le tunnel sert également de voie d’évacuation pour les passagers du train.

« Afin d’obtenir l’approbation pour le tunnel de métro léger, il devait avoir un tunnel d’évacuation », explique le maire du comté de Vestland, Jon Askeland. Pour mieux utiliser le tunnel, le comté a décidé de le rendre accessible aux vélos et aux piétons.

« Ce qui est cool, c’est que nous utilisons l’infrastructure nécessaire, comme un tunnel d’évacuation, pour créer de nouvelles connexions et raccourcis entre les quartiers », ajoute le maire Askeland.

Soutenues par des investissements gouvernementaux, des voies piétonnes et cyclables dédiées – respectivement de 2,5 et 3,5 mètres de large – ont été incluses dans sa conception.

« En créant une passerelle ici, il est aussi possible de faire de l’exercice… C’est donc la santé publique dans chaque mètre de ce tunnel », explique le chef de projet Arild Tveit.

À quelles heures le tunnel de Fyllingsdal sera-t-il ouvert ?

Le tunnel est ouvert de 5h30 à 11h30 tous les jours. Il comprend des aires de repos bien éclairées et des caméras de sécurité partout. Des téléphones d’urgence sont disponibles tous les 250 mètres.

Un éclairage dynamique coloré créera une vague de lumière lorsqu’un cycliste ou un piéton entrera dans le tunnel à chaque extrémité, alertant les cyclistes de la circulation venant en sens inverse. Il est également bordé d’œuvres d’art et d’installations pour rendre le voyage plus intéressant.

Il sera maintenu à une température constante de 7 degrés Celsius, ce qui en fera un itinéraire d’entraînement attrayant pour les coureurs les jours les plus froids.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une course de tunnels le samedi suivie d’un défilé de vélos le dimanche.

Sinon, comment Bergen est-il à la tête des initiatives climatiques ?

Ce n’est pas la première fois que le comté de Vestland ouvre la voie aux initiatives environnementales.

Le comté est à la pointe de l’utilisation des véhicules électriques et des infrastructures en Norvège. Il a également été le premier à introduire des ferries électriques et travaille actuellement à l’électrification de ses bateaux à passagers, dans le but de réduire les émissions de 85 %.

Bergen a également récemment accueilli la première One Ocean Week annuelle. L’événement a réuni des politiciens, des chercheurs, des entreprises et des jeunes militants pour plaider en faveur de la durabilité des océans du monde – une cause qui tient à cœur à la ville.

Le maire Askeland dit :

Dans l’ouest de la Norvège, nous avons toujours vécu au bord et au large de la mer.

« Nous savons que la gestion durable des ressources océaniques est cruciale pour créer un monde plus vert et plus circulaire. »

En associant notre solide recherche marine à nos traditions d’innovation, de commerce et d’exportation, nous voyons les opportunités du virage vert. »

Le comté vise également à atteindre zéro émission nette d’ici 2030.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir à l’intérieur du nouveau tunnel de Bergen.