REGARDER : Tsahal découvre des armes stockées dans une école de l’UNRWA

Les troupes de Tsahal opérant dans le sud de Gaza ont découvert un stock d’armes stockées dans un complexe scolaire de l’UNRWA, qui comprenait également une mosquée et une clinique médicale, a annoncé jeudi l’armée israélienne.

Lors de fouilles, un explosif caché dans un puits sous une clinique civile a explosé sur les soldats de Tsahal.

L’engin explosif caché a tué les trois soldats de Tsahal, le St.-Sgt. Amir Galilove, Saint-Sgt. Uri Bar Or et le St.-Sgt Ido Appel, ce que l’armée israélienne a confirmé mercredi.

(De gauche à droite) Amir Galilov, Uri Bar Or et Ido Appel, trois soldats tués dans la bande de Gaza, le 29 mai 2024. (crédit : UNITÉ DU PORTE-PAROLE DE Tsahal)

De nombreuses armes ont été découvertes au cours de l’opération, notamment des armes à feu, des grenades et des uniformes ennemis.

L’armée israélienne a localisé des puits menant à un vaste réseau de tunnels à l’intérieur des salles de classe de l’école.

Recherches de tunnels à Rafah

L’armée israélienne a intensifié ses opérations à Rafah, à la recherche des tunnels du Hamas menant à l’Égypte.

Au cours de la semaine dernière, plus de 20 tunnels ont été découverts dans le couloir de Philadelphie, qui longe la frontière.

L’Égypte prétend depuis des années avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour détruire les tunnels de contrebande du Hamas et nie catégoriquement avoir connaissance des tunnels découverts par Israël.

Tsahal a expliqué mercredi aux médias israéliens la situation sur le terrain : « Cela ne signifie pas que nous avons des troupes sur le terrain dans tous les couloirs, mais cela signifie que nous pouvons contrôler et que nous avons la capacité de couper la conduite d’oxygène qui circule. Le Hamas l’a utilisé pour se réapprovisionner et se déplacer dans et autour de cette zone.

Le gouvernement israélien a fortement insisté pour que le contrôle du couloir soit le meilleur moyen de couper l’approvisionnement en armes du Hamas.