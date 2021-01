L’ancien président américain Donald Trump a été qualifié de «perdant pathétique» et de «pire président de tous les temps» par des banderoles qui ont survolé son complexe de golf de Mar-a-Lago en Floride.

Trump s’est dirigé vers le Sunshine State après avoir quitté la Maison Blanche, mais certains ne sont clairement pas prêts à passer à autre chose. Un groupe ou un individu non identifié a payé des avions pour envoyer des messages réprimandant le 45e président américain alors qu’il s’installe dans son nouvel environnement.

«Trump, perdant pathétique, retourne à Moscou» une bannière de skywriter plutôt épicée lue, selon des images partagées sur les réseaux sociaux.

Personne n’a encore revendiqué la responsabilité des messages volants et on ne sait pas si Trump a vu les bannières ou non. La cascade a fait beaucoup de bruit en ligne, avec des opinions partagées entre ceux qui se délectent de l’impolitesse et ceux qui soutiennent que le temps, les efforts et l’argent auraient pu être mieux dépensés ailleurs.

Avion encerclant West Palm Beach et portant une banderole sur laquelle on peut lire « ATTEINDRE VOUS PERDRE PATHÉTIQUE REVENIR À MOSCOU » pic.twitter.com/IOY262LVlm – Paxton Boyd (@paxton) 24 janvier 2021

«Bien que j’adore me pencher sur Trump, si quelqu’un paie pour cela, je préférerais qu’il fasse un don à une banque alimentaire ou à des efforts d’expansion des votes ou quelque chose du genre,» a écrit un utilisateur Twitter.

Certains étaient d’accord avec ce sentiment, mais pensaient que le coup était un gaspillage d’argent qui aurait pu être mieux dépensé pour nourrir les sans-abri ou aider les chômeurs, tandis que d’autres voulaient simplement que les gens se taisent complètement à propos de Trump.

Quand dirons-nous que ça suffit? Pensez-vous que nous continuons à nous blesser davantage en nous opposant à DJT? Pourquoi perdre une minute de plus alors que nous pourrions penser à de meilleures choses? Juste en disant … – Karen Wettstein (@WettsteinKaren) 24 janvier 2021

L’ancien président et son épouse Melania ont quitté la Maison Blanche le 20 janvier, renonçant à la cérémonie d’inauguration de Joe Biden, se rendant à Mar-a-Lago où ils ont depuis élu domicile.

Les voyages de golf de Trump ont été une cible fréquente de ses détracteurs, un manifestant de parapente interrompant le voyage du président de l’époque dans son complexe de golf Turnberry en Écosse avec une bannière qui disait: «Trump bien en dessous de la normale # Resist.

Regardez comme @realDonaldTrump essaie de se cacher de notre message volant juste au-dessus de sa tête #résister #stoptrump pic.twitter.com/hINfBLpFoZ – Greenpeace Royaume-Uni (@GreenpeaceUK) 13 juillet 2018

