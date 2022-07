REGARDER | Trump fait ses adieux à Ivana lors de funérailles à New York

Ivana Trump est décédée jeudi des suites d’un impact contondant qui aurait été causé par une chute dans les escaliers de son domicile.

Elle a été mariée à Donald Trump de 1977 à 1992.

Selon les rumeurs, leur séparation très médiatisée aurait été causée en partie par la liaison de Donald Trump avec l’actrice Marla Maples.

L’ex-président Donald Trump et ses enfants aînés se sont réunis mercredi dans une église de New York pour dire au revoir à sa première épouse Ivana, décédée la semaine dernière à l’âge de 73 ans.

Don Jr, Ivanka et Eric Trump ont rejoint leur père et ancienne première dame Melania pour le service funèbre de leur mère à l’église St. Vincent Ferrer dans l’Upper East Side de Manhattan.

Les frères et sœurs, leurs partenaires et leurs enfants ont regardé solennellement le cercueil d’Ivana Trump transporté dans l’église pour le service de 13h30.

Donald Trump et Melania sont entrés par une porte latérale, a constaté un photographe de l’AFP, alors que les obsèques se déroulaient sous sécurité renforcée.

À l’intérieur, Eric Trump a déclaré aux personnes en deuil que sa mère d’origine tchèque avait été “l’incarnation du rêve américain” et “une force de la nature”, a rapporté le New York Post.

Ivanka Trump a décrit sa mère comme une “pionnière” lors du service catholique présenté comme une “célébration de la vie”, a ajouté le tabloïd.

Ivana Trump, la première épouse de l’ancien président américain, est décédée jeudi de “blessures contondantes”, qui auraient été causées par une chute dans les escaliers de son domicile.

Elle était un mannequin qui a grandi sous le régime communiste dans l’ex-Tchécoslovaquie avant d’épouser Donald Trump, alors promoteur immobilier en herbe, en 1977.

Tout au long des années 80, les Trump étaient l’un des couples les plus en vue de New York, leur style de vie extravagant illustrant les excès flashy de la décennie.

Leur pouvoir et leur célébrité ont augmenté à mesure que l’activité immobilière de Donald Trump montait en flèche, Ivana Trump assumant un certain nombre de rôles clés dans l’entreprise.

Leur séparation très médiatisée au début des années 90, qui aurait été causée en partie par la liaison de Donald Trump avec l’actrice Marla Maples, a fourni un contenu juteux aux tabloïds de New York.

Ivana Trump a ensuite connu une carrière commerciale réussie, développant des vêtements, des bijoux et des produits de beauté et écrivant un certain nombre de livres.

Elle a été mariée quatre fois dans sa vie, une fois avant son mariage avec Donald Trump et deux fois après.