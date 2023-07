REGARDER | Trump dit qu’il s’attend à être inculpé dans l’enquête sur les émeutes du Capitole

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il s’attendait à être inculpé pour l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré mardi qu’il s’attendait à être inculpé pour l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain – un acte d’accusation qui aggraverait ses problèmes juridiques alors qu’il se présente à la Maison Blanche.

Trump, âgé de 77 ans – dans la course à l’investiture présidentielle républicaine de 2024 – fait déjà face à des accusations criminelles portées par l’avocat spécial Jack Smith pour avoir mal géré des documents gouvernementaux top secrets après avoir quitté la Maison Blanche.

Trump a déclaré avoir reçu dimanche une lettre de Smith indiquant qu’il était la cible de l’enquête du 6 janvier 2021, lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le Congrès dans le but d’empêcher la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden en 2020.

« Dérangé Jack Smith, le procureur du DOJ de Joe Biden, a envoyé une lettre … déclarant que je suis une CIBLE de l’enquête du Grand Jury du 6 janvier », a déclaré Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social.

Trump, actuellement le favori pour la nomination présidentielle de son parti, a déclaré qu’il avait eu « quatre jours très courts » pour faire rapport à un grand jury, « ce qui signifie presque toujours une arrestation et une mise en accusation ».

Il a dit:

Cette chasse aux sorcières concerne l’ingérence électorale et une militarisation politique complète et totale des forces de l’ordre. C’est une période très triste et sombre pour notre Nation !

Il n’était pas immédiatement clair à quelles accusations spécifiques Trump pourrait être confronté. Un porte-parole du bureau du conseil spécial a refusé de commenter.

Un conseiller anonyme de Trump a déclaré au Washington Post que l’ancien président déclinerait l’invitation à témoigner devant le grand jury enquêtant sur l’émeute du Capitole.

Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à ce que les procureurs ont appelé une insurrection pour garder Trump à la Maison Blanche après sa défaite électorale.

La plupart d’entre eux sont accusés d’être entrés illégalement dans le Capitole ou d’avoir causé des dommages matériels, mais quelque 350 ont été accusés d’avoir agressé des agents des forces de l’ordre ou d’avoir résisté à leur arrestation.

D’autres, dont des membres des groupes d’extrême droite Proud Boys et Oath Keepers, ont été reconnus coupables de l’accusation plus grave de complot séditieux.

Plusieurs sondes

Trump a été inculpé par Smith en juin pour avoir prétendument caché des documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride – le premier ancien président américain à faire face à des accusations criminelles.

Trump est accusé de 31 chefs d’accusation de « rétention délibérée d’informations sur la défense nationale », chacun passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. Il fait également face à des accusations de complot en vue d’entraver la justice, de fausses déclarations et d’autres infractions.

Selon l’acte d’accusation, Trump a conservé les dossiers – qui comprenaient des dossiers du Pentagone, de la CIA et de la National Security Agency – non sécurisés à son domicile de Mar-a-Lago.

Le juge présidant l’affaire des documents doit tenir une audience en Floride plus tard mardi pour discuter d’une date pour le début du procès.

Les procureurs ont demandé un début en décembre, tandis que les avocats de la défense de Trump ont demandé qu’il commence après l’élection présidentielle de novembre 2024.

Les procureurs de Géorgie enquêtent également pour savoir si Trump a illégalement tenté d’annuler le résultat de l’élection présidentielle dans l’État du sud.

Dans son article sur Truth Social, Trump a fait valoir qu’il avait « le droit de protester contre une élection dont je suis pleinement convaincu qu’elle était truquée et volée » et a déclaré qu’il était ciblé en raison des élections à venir.

Le ministère de la Justice a « effectivement émis un troisième acte d’accusation et arrêté l’OPPOSANT POLITIQUE NUMÉRO UN de Joe Biden, qui le domine largement dans la course à la présidence », a déclaré Trump.

« Rien de tel ne s’est jamais produit dans notre pays auparavant, ou même à proximité. »

Selon le Washington Post, une lettre cible ne signifie pas nécessairement que des accusations seront portées contre le destinataire. Dans son article sur Truth Social, Trump n’a pas précisé les accusations auxquelles il pourrait être confronté.

Trump a plaidé non coupable à New York plus tôt cette année dans une affaire impliquant des paiements d’argent silencieux la veille des élections à une star du porno qui a déclaré avoir eu une liaison avec lui.