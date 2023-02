REGARDER | « Tant de bâtiments ont été détruits » : un séisme majeur tue près de 284 personnes en Turquie et en Syrie

Le bilan des victimes d’un tremblement de terre dévastateur s’élève à 284.

Le tremblement de terre a frappé la Turquie et la Syrie aux premières heures de la matinée de lundi.

Les États-Unis ont offert leur aide.

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie tôt lundi, tuant 284 personnes, rasant des bâtiments alors que beaucoup dormaient encore et provoquant des secousses ressenties jusqu’à l’île de Chypre et l’Égypte.

Reuters a rapporté que le nombre de morts est passé à 284 à la suite d’un tremblement de terre qui a secoué le sud de la Turquie tôt lundi, avec 2 323 personnes blessées, a déclaré le vice-président Fuat Oktay lors d’une conférence de presse.

Il a indiqué que 70 personnes avaient été tuées dans la province de Kahramanmaras, où se trouvait l’épicentre du séisme, ainsi que 20 personnes à Osmaniye, 18 à Sanliurfa, 14 à Diyarbakir et 13 à Adiyaman.

Le service d’urgence en Turquie a estimé le nombre initial de morts à 76, bien qu’il menaçait de grimper considérablement parce que la catastrophe nocturne avait rasé des dizaines d’immeubles dans les grandes villes.

Au moins 119 personnes sont également mortes dans les régions de Syrie contrôlées par le gouvernement, ainsi que dans les régions du nord tenues par des factions pro-turques, selon le ministère de la Santé et un hôpital local.

Des images télévisées montraient des personnes choquées en Turquie debout dans la neige en pyjama, regardant les sauveteurs creuser dans les décombres des maisons endommagées.

Le séisme a frappé à 04h17 heure locale (01h17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 km près de la ville turque de Gaziantep, qui abrite environ deux millions de personnes, a indiqué l’US Geological Survey.

Le centre des services d’urgence de l’AFAD en Turquie a estimé la magnitude du premier séisme à 7,4, ajoutant qu’il avait été suivi de plus de 40 répliques.

Des habitants se rassemblent devant les décombres d’un immeuble qui s’est effondré à la suite d’un tremblement de terre dans le village d’Azmarin, près de la frontière turque dans le nord de la province syrienne d’Idlib, tenue par les rebelles. AFP PHOTO : Omar Hadj Kadour, AFP

Le tremblement de terre a été l’un des plus puissants à avoir frappé la région depuis au moins un siècle, affectant les régions du sud-est de la Turquie qui abritent des millions de réfugiés de Syrie et d’autres régions du monde déchirées par la guerre.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sera soumis à une pression intense pour superviser une réponse efficace à la catastrophe avant les élections très disputées du 14 mai, a exprimé sa sympathie et a appelé à l’unité nationale.

Le dirigeant turc a tweeté :

Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble au plus vite et avec le moins de dégâts possible.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington était “profondément préoccupé”.

“Nous sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire”, a déclaré Sullivan.

Le tremblement de terre a frappé une région de Turquie agitée, à prédominance kurde, près de la Syrie, un pays en proie à plus d’une décennie de violence qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

Des images à la télévision turque ont montré des sauveteurs creusant dans les décombres de bâtiments rasés dans la ville de Kahramanmaras et dans la ville voisine de Gaziantep, où des pans entiers de villes ont été détruits.

Un feu a illuminé le ciel nocturne sur une image de Kahramanmaras, bien que son origine reste incertaine.

Des immeubles se sont également effondrés dans les villes d’Adiyaman, Malatya et Diyarbakir, où des reporters de l’AFP ont vu des gens paniqués se précipiter dans la rue.

Le gouverneur de Kahramanmaras, Omer Faruk Coskun, a déclaré qu’il était trop tôt pour estimer le nombre de morts car de nombreux bâtiments ont été détruits.

“Il n’est pas possible de donner le nombre de morts et de blessés pour le moment car tant de bâtiments ont été détruits”, a déclaré Coskun.

Il ajouta:

Une célèbre mosquée datant du XIIIe siècle s’est partiellement effondrée dans la province de Maltaya, où un immeuble de 14 étages avec 28 appartements s’est également effondré.

Dans d’autres villes, les sauveteurs semblaient angoissés alors qu’ils luttaient pour atteindre les survivants piégés sous les débris.

“Nous entendons des voix ici – et là-bas aussi”, a déclaré un sauveteur à la télévision NTV devant un immeuble rasé dans la ville de Diyarbakir.

“Il peut y avoir 200 personnes sous les décombres.”

Le ministère syrien de la Santé a signalé des dégâts dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, où la Russie loue une installation navale.

Des correspondants de l’AFP dans le nord de la Syrie ont déclaré que des habitants terrifiés se sont enfuis de chez eux après que le sol a tremblé.

Raed Ahmed, qui dirige le Centre national des tremblements de terre de Syrie, a déclaré à la radio pro-gouvernementale qu’il s’agissait “historiquement, du plus grand tremblement de terre enregistré dans l’histoire du centre”.

Naci Gorur, spécialiste des séismes à l’Académie des sciences de Turquie, a exhorté les responsables locaux à vérifier immédiatement si les barrages de la région sont fissurés afin d’éviter des inondations potentiellement catastrophiques.

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

La région turque de Duzce a subi un tremblement de terre de magnitude 7,4 en 1999 – le pire à avoir frappé la Turquie depuis des décennies.

Ce séisme a tué plus de 17 000 personnes, dont environ 1 000 à Istanbul.

Les experts ont depuis longtemps averti qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, ce qui a permis une construction généralisée sans précautions de sécurité.

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazig en janvier 2020, tuant plus de 40 personnes.

Et en octobre de la même année, un séisme de magnitude 7,0 a frappé la côte égéenne de la Turquie, tuant 114 personnes et en blessant plus de 1 000.