REGARDER | Sunak du Royaume-Uni présente ses excuses aux anciens combattants LGBT pour l’interdiction

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a présenté mercredi ses excuses aux anciens combattants LGBT qui ont subi des abus sexuels, des violences, des brimades et du harcèlement alors qu’ils servaient dans les forces armées avant la levée de l’interdiction de l’homosexualité en 2000.

La Grande-Bretagne n’a levé l’interdiction qu’après que la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté un argument selon lequel elle était nécessaire pour protéger le moral et la puissance de combat de ses troupes, affirmant que la politique avait violé les droits de l’homme.

Avant cela, de nombreux homosexuels avaient cherché à cacher leur sexualité ou risquaient d’être renvoyés des forces armées.

Un examen indépendant a été lancé l’année dernière pour examiner les témoignages d’anciens combattants LGBT qui ont servi entre 1967 et 2000 afin de reconnaître l’impact des politiques. La critique a été publiée mercredi.

Sunak a déclaré mercredi devant une salle plénière de la Chambre des communes que l’interdiction avait été un « échec épouvantable de l’État britannique ».

Il a dit:

Comme le rapport d’aujourd’hui l’indique clairement, au cours de cette période, de nombreuses personnes ont enduré les abus et les violences sexuels les plus horribles, l’intimidation et le harcèlement homophobes tout en servant courageusement leur pays. Au nom de l’État britannique, je m’excuse.