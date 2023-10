Regarder : Suella Braverman prend la parole à la conférence du parti conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez Suella Braverman s’exprimer lors de la conférence annuelle du parti conservateur à Manchester le mardi 3 octobre.

La ministre de l’Intérieur a profité de son discours pour promettre qu’il serait interdit aux délinquants sexuels de changer de nom ou de sexe, dans le but de renforcer les règles relatives au registre des infractions sexuelles.

Selon la législation actuelle, les délinquants sexuels enregistrés qui changent de nom doivent en informer la police locale dans les trois jours, mais ils ont pu utiliser une faille pour échapper au Service de divulgation et d’interdiction (DBS).

Le discours d’aujourd’hui intervient après que Mme Braverman a attaqué le « dogme erroné » du multiculturalisme, affirmant qu’il avait « échoué », avec des communautés vivant des « vies parallèles » lors d’un discours aux États-Unis la semaine dernière.

Mme Braverman a depuis déclaré que ses commentaires étaient « quelque peu mal interprétés ».

S’exprimant avant son discours à la conférence, elle a déclaré : « Nous avons de nombreuses raisons d’être fiers. Nous avons une grande société multiethnique et dans de nombreuses régions de notre pays, l’intégration a fonctionné.

« Mais il existe également de nombreuses villes du Royaume-Uni où ce n’est pas le cas et où les communautés vivent des vies parallèles. Ils viennent de l’étranger, ils n’apprennent pas la langue. Ils n’adhèrent pas aux valeurs britanniques et ils sont ne pas participer à la vie britannique… nous ne devons pas avoir peur de le dénoncer et c’est mon travail.»