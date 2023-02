Regarder | SpaceX teste le booster Starship avant le lancement orbital

L’imposant SpaceX Booster Super Heavy, la moitié de celui de l’entreprise Système de fusée Starshipa brièvement pris vie pour la première fois jeudi lors d’un tir d’essai qui rapproche la lune géante et le véhicule de Mars de son premier vol orbital dans les mois à venir.

Trente et un des 33 moteurs de fusée Raptor du Super Heavy ont tiré pendant environ 10 secondes dans les installations de SpaceX à Boca Chica, au Texas, a tweeté le PDG de la société, Elon Musk, peu après le test, diffusé en direct.

“L’équipe a éteint 1 moteur juste avant le démarrage et 1 s’est arrêté, donc 31 moteurs ont démarré au total”, a tweeté Musk. “Mais encore assez de moteurs pour atteindre l’orbite !”

Gardez à l’esprit que ce premier vol est vraiment un vol d’essai. Le véritable objectif est de ne pas faire exploser la rampe de lancement – c’est le succès

Les moteurs ont été allumés dans un rugissement de flammes oranges et de nuages ​​​​de vapeur gonflés tandis que la fusée de 23 étages restait boulonnée en place verticalement au sommet d’une plate-forme adjacente à une tour de lancement.

Lorsqu’il est accouplé à son vaisseau spatial Starship à l’étage supérieur, l’ensemble du véhicule sera plus haut que la Statue de la Liberté à 120 m, formant la pièce maîtresse des ambitions de Musk de coloniser Mars. Mais les plans prévoient qu’il joue d’abord un rôle de premier plan dans l’exploration humaine renouvelée de la Nasa sur la Lune.

Il n’était pas clair si SpaceX déciderait de mener un autre test de tir statique du Super Heavy, avec les 33 moteurs, avant que la société ne tente de lancer la puissante fusée de nouvelle génération pour la première fois dans un vol sans équipage vers l’espace.

Ce lancement, une mission d’essai décollant du Texas et atterrissant au large des côtes d’Hawaï, pourrait avoir lieu “dans le mois prochain environ”, a déclaré mercredi le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, lors d’une conférence, bien que la date exacte du vol dépende du résultat de jeudi. essai au feu statique.

Exploser en flammes

“Gardez à l’esprit que ce premier vol est vraiment un vol d’essai”, a déclaré Shotwell. “Le véritable objectif est de ne pas faire exploser la rampe de lancement – c’est le succès.”

Un précédent test de tir d’un booster Super Heavy en juillet 2022 s’est terminé avec l’explosion de la section moteur du véhicule en flammes. Avant cela, SpaceX avait testé la moitié supérieure de Starship dans plusieurs vols “hop” à une altitude d’environ 10 km pour démontrer les capacités d’atterrissage de cette fusée. Tous sauf un se sont écrasés.

Le tir d’essai de jeudi des 31 moteurs Raptor a semblé établir un nouveau record pour la plus grande poussée jamais produite par une seule fusée – environ 17 millions de livres contre 10,5 millions de livres pour le N1 russe et huit millions de livres pour le système de lancement spatial de la Nasa ( SLS), ont déclaré les commentateurs en direct du groupe de médias spatiaux Nasa Spaceflight. Ils ont dit qu’il marquait également le plus grand nombre de moteurs de fusée jamais tirés simultanément, dépassant les 30 moteurs du N1.

De plus, les 33 moteurs de Super Heavy dépasseront de loin la poussée du premier étage de la Saturn V, la fusée légendaire de la Nasa qui a envoyé des humains sur la lune pendant le programme Apollo des années 1960 et 1970.

Le développement de Starship est financé en partie par un contrat de 3 milliards de dollars de la Nasa, qui prévoit d’utiliser la fusée SpaceX au cours des prochaines années pour faire atterrir le premier équipage d’astronautes sur la lune depuis 1972, dans le cadre du programme Artemis de plusieurs milliards de dollars de l’agence spatiale américaine. programme.

Mercredi, les ingénieurs de la Nasa dans le Mississippi ont testé une version repensée des propres moteurs de fusée de l’agence, le RS-25 construit par Aerojet Rocketdyne, qui propulsera le SLS sur les vols futurs.

SLS et Starship sont les deux engins spatiaux actuellement à l’avant-garde du programme Artemis, qui, selon la Nasa, vise à établir une base permanente sur la Lune comme tremplin vers l’exploration humaine de Mars. — Joey Roulette, avec Steve Gorman, (c) 2023 Reuters

