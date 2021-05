Regarder SpaceX Launch Starship SN15

SpaceX s’apprête à s’élever au-dessus du sud du Texas mercredi dans le dernier test d’un prototype de son vaisseau spatial Starship. Un futur modèle du véhicule est au cœur de l’objectif d’Elon Musk, fondateur et directeur général de la société de fusées, de transporter un jour des humains sur Mars. La NASA a également récemment attribué à SpaceX un contrat pour construire une version de Starship qui transporterait les astronautes à la surface de la lune plus tard cette décennie. Le test, connu sous le nom de SN15, doit être le cinquième vol à haute altitude du système Starship. Vous pouvez regarder la diffusion en direct du test sur Chaîne YouTube de SpaceX ou dans le lecteur vidéo ci-dessous:

Lors de quatre tests précédents, menés depuis décembre, les roquettes ont été lancées avec succès et, après avoir atteint une altitude de plusieurs miles, ont démontré des flops contrôlés vers le sol. Mais à chaque fois, des problèmes lors de l’atterrissage ou après l’atterrissage de la fusée ont provoqué des explosions spectaculaires.

Lors du dernier vol, un 30 mars brumeux, les moteurs se sont rallumés au début de la procédure d’atterrissage. Mais la vidéo en direct de SpaceX a gelé pendant près de six minutes après le décollage. Couverture par NASASpaceflight, un site Web pour les passionnés de l’espace, a montré des éclats de métal pleuvant autour du site de lancement, y compris des débris qui ont frappé l’une des caméras du site Web. M. Musk a déclaré sur Twitter après ce test qu’il semblait y avoir un problème avec l’un des moteurs pendant l’ascension, et qu’il ne fonctionnait pas tout à fait correctement lorsqu’il s’est rallumé pour l’atterrissage. SpaceX adopte une approche rapide et rapide, utilisant les tests pour identifier les défauts de conception et effectuer des ajustements sur les vols suivants. Une annonce de la NASA en avril pourrait attirer plus d’attention sur les progrès et les revers de Starship.

Image Le prototype SN9 qui explose après son test en vol à haute altitude en février. Crédit… Gene Blevins / Reuters

Il y a quelques semaines, la NASA a attribué à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour utiliser Starship pour emmener des astronautes de l’orbite lunaire à la surface de la lune. Le contrat fait partie du programme Artemis et la NASA devait choisir plus d’une entreprise pour construire un atterrisseur lunaire, reflétant l’approche que l’agence spatiale a utilisée pour embaucher des entreprises pour transporter des marchandises et maintenant des astronautes vers la Station spatiale internationale.

Après l’annonce, la décision de la NASA a été contestée par les deux autres sociétés en compétition pour le contrat: Blue Origin, la société privée fondée par Jeff Bezos, le PDG d’Amazon; et Dynetics, un entrepreneur de la défense à Huntsville, en Alabama. La NASA a maintenant demandé à SpaceX d’arrêter les travaux sur le vaisseau lunaire jusqu’à ce que le Government Accountability Office prenne une décision sur les manifestations. Le défi n’affecte pas le travail de SpaceX sur les modèles Starship actuellement testés au Texas. La société de M. Musk a connu du succès dans le domaine du lancement et est maintenant l’une des sociétés privées les plus précieuses au monde. Ses fusées Falcon 9 sont devenues une bête de somme dominante pour l’envoi de satellites en orbite. Il transporte régulièrement des marchandises et des astronautes vers la Station spatiale internationale. Au cours du dernier mois, il a lancé quatre astronautes vers la station spatiale de la NASA, puis a ramené un autre équipage à la maison samedi lors d’une projection nocturne. Cependant, beaucoup sont sceptiques quant à l’affirmation de M. Musk selon laquelle la société n’est qu’à quelques années de l’envoi d’un Starship sur Mars, affirmant qu’il a fixé à plusieurs reprises des délais pour SpaceX qui se sont révélés beaucoup trop optimistes. En 2019, lorsqu’il a fourni une mise à jour sur le développement de Starship, il a déclaré qu’un test à haute altitude aurait lieu dans quelques mois et que des vols orbitaux pourraient avoir lieu au début de 2020. Au lieu de cela, plusieurs pannes catastrophiques se sont produites en raison d’une soudure défectueuse. Lorsque les réservoirs de propergol ont cessé de se rompre, deux des prototypes ont effectué des vols courts et réussis l’année dernière. Ces premiers prototypes de Starship ressemblaient à des bombes de peinture en aérosol avec leurs étiquettes enlevées, s’élevant de près de 500 pieds à l’aide d’un seul moteur de fusée avant de redescendre sur le site d’essai du Texas. Bien qu’il ait décollé du sol à plusieurs reprises, Starship est loin d’être prêt pour un voyage en orbite. Mais SpaceX a déjà les yeux rivés sur les futurs tests qui enverront les prochains prototypes de Starship à des altitudes beaucoup plus élevées. En mars, M. Musk a partagé une photo d’un prototype du grand étage d’appoint qui sera nécessaire pour un voyage dans l’espace. Il mesure plus de 200 pieds de haut. Bien que ce prototype ne prendra pas son envol, A déclaré M. Musk l’objectif de l’entreprise était pour un deuxième modèle à lancer en juillet.